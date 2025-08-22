https://crimea.ria.ru/20250822/54-bespilotnika-vsu-atakovali-krym-i-drugie-regiony-rossii-1148902195.html
54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
Средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 – над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один – над территорией Республики Крым.Сутками ранее в ночь на 21 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников, в том числе 21 – над Ростовской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:37 22.08.2025 (обновлено: 07:41 22.08.2025)