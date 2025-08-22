Рейтинг@Mail.ru
54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 22.08.2025
54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 22.08.2025
54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России
Средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 – над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один – над территорией Республики Крым.Сутками ранее в ночь на 21 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников, в том числе 21 – над Ростовской областью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, новости сво, пво
54 беспилотника ВСУ атаковали Крым и другие регионы России

Над Крымом и другими регионами России ночью сбили 54 беспилотника ВСУ

07:37 22.08.2025 (обновлено: 07:41 22.08.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника над восемью регионами России, включая Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
19 БПЛА сбиты над Брянской областью, 11 – над территорией Волгоградской области, восемь дронов над Ростовской областью. Кроме того, семь дронов уничтожены над Воронежской областью, по три БПЛА – над территориями Белгородской и Орловской областей. Два беспилотника сбиты над Курской областью и один – над территорией Республики Крым.
Сутками ранее в ночь на 21 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников, в том числе 21 – над Ростовской областью.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОПВО
 
Лента новостейМолния