Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым

Священник морской пехоты Черноморского Флота, клирик Феодосийской Епархии, иерей Дмитрий Романюк рассказал РИА Новости Крым о своем служении в Нагорном Карабахе, о людях и обстоятельствах, о вере, пути и долге.
Священник морской пехоты Черноморского Флота, клирик Феодосийской Епархии, иерей Дмитрий Романюк рассказал РИА Новости Крым о своем служении в Нагорном Карабахе, о людях и обстоятельствах, о вере, пути и долге.
Профессиональный иконописец Наталья Ворончихина из Севастополя создает из крымской гальки образы святых.
Профессиональный иконописец Наталья Ворончихина из Севастополя создает из крымской гальки образы святых.
Наталья выкладывает, в основном, копии уже существующих икон. Процесс создания начинается с отбора камней. Он не так уж прост: не все камни подходят.
Наталья выкладывает, в основном, копии уже существующих икон. Процесс создания начинается с отбора камней. Он не так уж прост: не все камни подходят.
Сергей Карякин стал сенатором от Крыма.
Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%.
Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%.
В Севастополе, в отличие от Крыма, голосовать можно было в течение семи дней. Кроме того, отдать свой голос можно было дистанционно через систему электронного голосования.
В Севастополе, в отличие от Крыма, голосовать можно было в течение семи дней. Кроме того, отдать свой голос можно было дистанционно через систему электронного голосования.
На цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр.
На цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр.
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено уже на 60%
Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено уже на 60%
Работы идут полным ходом.
Работы идут полным ходом.
Под Керчью нашли останки бойцов Красной армии.
Встреча победителей конкурса "Большая перемена" на ж/д вокзале Симферополя.
Встреча победителей конкурса "Большая перемена" на ж/д вокзале Симферополя.
Заповедник Аскания-Нова пополнится экзотическими животными.
Подготовка к отопительному сезону идет в Симферополе.
Модульные укрытия появились в Крыму.
Севастопольские скалолазы привезли медали с чемпионата России по альпинизму.
Севастопольские скалолазы привезли медали с чемпионата России по альпинизму.
24 сентября телебашня в Симферополе включила тематическую подсветку в День государственного флага и герба Республики Крым.
24 сентября телебашня в Симферополе включила тематическую подсветку в День государственного флага и герба Республики Крым.
В Симферополе открыли новый памятник святителю Луке в сквере напротив Медакадемии КФУ. Его открытие приурочили к 100-летию архиерейской хиротонии святителя.
В Симферополе открыли новый памятник святителю Луке в сквере напротив Медакадемии КФУ. Его открытие приурочили к 100-летию архиерейской хиротонии святителя.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Божественную Литургию в день 100-летия архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Божественную Литургию в день 100-летия архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского.
Выставка "Два года вместе с Россией" прошла в Ливадийском дворце.
Строительство индустриального парка в Феодосии готово на 95%
Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" прошли под Судаком.