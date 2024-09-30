Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым

Сентябрь 2024 года в фотографиях РИА Новости Крым

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Редакция РИА Новости Крым трудится, чтобы вы были в курсе всех событий. Где мы были в этом месяце, что видели, с кем общались – смотрите в нашей фотоленте, читайте в наших статьях.