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Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым
Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым
Редакция РИА Новости Крым трудится, чтобы вы были в курсе всех событий. Где мы были в этом месяце, что видели, с кем общались – смотрите в нашей фотоленте, читайте в наших статьях.
2024-09-30T21:14
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Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым

Сентябрь 2024 года в фотографиях РИА Новости Крым

21:14 30.09.2024
 
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Редакция РИА Новости Крым трудится, чтобы вы были в курсе всех событий. Где мы были в этом месяце, что видели, с кем общались – смотрите в нашей фотоленте, читайте в наших статьях.
© РИА Новости Крым

Священник морской пехоты Черноморского Флота, клирик Феодосийской Епархии, иерей Дмитрий Романюк рассказал РИА Новости Крым о своем служении в Нагорном Карабахе, о людях и обстоятельствах, о вере, пути и долге.

Военный священник Дмитрий Романюк
1 из 21

Священник морской пехоты Черноморского Флота, клирик Феодосийской Епархии, иерей Дмитрий Романюк рассказал РИА Новости Крым о своем служении в Нагорном Карабахе, о людях и обстоятельствах, о вере, пути и долге.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Профессиональный иконописец Наталья Ворончихина из Севастополя создает из крымской гальки образы святых.

Наталья Ворончихина
2 из 21

Профессиональный иконописец Наталья Ворончихина из Севастополя создает из крымской гальки образы святых.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Наталья выкладывает, в основном, копии уже существующих икон. Процесс создания начинается с отбора камней. Он не так уж прост: не все камни подходят.

Наталья Ворончихина
3 из 21

Наталья выкладывает, в основном, копии уже существующих икон. Процесс создания начинается с отбора камней. Он не так уж прост: не все камни подходят.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сергей Карякин стал сенатором от Крыма.

Сергей Карякин
4 из 21

Сергей Карякин стал сенатором от Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%.

Подведение итогов выборов 2024 года Избирательной комиссией Республики Крым
5 из 21

Крымчане выбирали депутатов Госсовета РК, а также депутатов городских, поселковых и сельских советов. Явка в регионе составила 47,61%.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Севастополе, в отличие от Крыма, голосовать можно было в течение семи дней. Кроме того, отдать свой голос можно было дистанционно через систему электронного голосования.

Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года
6 из 21

В Севастополе, в отличие от Крыма, голосовать можно было в течение семи дней. Кроме того, отдать свой голос можно было дистанционно через систему электронного голосования.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

На цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр.

Бахчисарайский цементный завод
7 из 21

На цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено уже на 60%

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
8 из 21

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено уже на 60%

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Работы идут полным ходом.

Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства выполнено на 45%
9 из 21

Работы идут полным ходом.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Под Керчью нашли останки бойцов Красной армии.

Под Керчью начали подъем останков бойцов на воинском захоронении
10 из 21

Под Керчью нашли останки бойцов Красной армии.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Встреча победителей конкурса "Большая перемена" на ж/д вокзале Симферополя.

Встреча победителей конкурса Большая перемена на ж/д вокзале Симферополя
11 из 21

Встреча победителей конкурса "Большая перемена" на ж/д вокзале Симферополя.

© РИА Новости Крым
© Дмитрий Макеев

Заповедник Аскания-Нова пополнится экзотическими животными.

Аскания Нова
12 из 21

Заповедник Аскания-Нова пополнится экзотическими животными.

© Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Подготовка к отопительному сезону идет в Симферополе.

Подготовка к отопительному сезону
13 из 21

Подготовка к отопительному сезону идет в Симферополе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Модульные укрытия появились в Крыму.

Модульное укрытие
14 из 21

Модульные укрытия появились в Крыму.

© РИА Новости Крым
© Telegram Михаил Развожаев

Севастопольские скалолазы привезли медали с чемпионата России по альпинизму.

Севастопольские скалолазы
15 из 21

Севастопольские скалолазы привезли медали с чемпионата России по альпинизму.

© Telegram Михаил Развожаев
© Официальный канал Крымского отделения Союза журналистов России

24 сентября телебашня в Симферополе включила тематическую подсветку в День государственного флага и герба Республики Крым.

24 сентября телебашня в Симферополе включит тематическую подсветку в День государственного флага и герба Республики Крым
16 из 21

24 сентября телебашня в Симферополе включила тематическую подсветку в День государственного флага и герба Республики Крым.

© Официальный канал Крымского отделения Союза журналистов России
© РИА Новости Крым

В Симферополе открыли новый памятник святителю Луке в сквере напротив Медакадемии КФУ. Его открытие приурочили к 100-летию архиерейской хиротонии святителя.

Открытие памятника Святителю Луки в Симферополе
17 из 21

В Симферополе открыли новый памятник святителю Луке в сквере напротив Медакадемии КФУ. Его открытие приурочили к 100-летию архиерейской хиротонии святителя.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Божественную Литургию в день 100-летия архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского.

митрополит Симферопольский и Крымский Тихон
18 из 21

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил Божественную Литургию в день 100-летия архиерейской хиротонии святителя Луки Крымского.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Выставка "Два года вместе с Россией" прошла в Ливадийском дворце.

Выставка Два года вместе с Россией
19 из 21

Выставка "Два года вместе с Россией" прошла в Ливадийском дворце.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Строительство индустриального парка в Феодосии готово на 95%

Строительство индустриального парка в Феодосии
20 из 21

Строительство индустриального парка в Феодосии готово на 95%

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" прошли под Судаком.

Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым
21 из 21

Учения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым" прошли под Судаком.

© РИА Новости Крым
 
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