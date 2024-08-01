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Главное за день: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Главное за день: 1 августа
Главное за день: 1 августа - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Главное за день: 1 августа
В аэропорту Анкары состоялся крупный обмен заключенными между РФ и США. В Москве освобожденных россиян встретил президент России Владимир Путин. В Пентагоне не... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T22:52
2024-08-01T23:05
главное за день
россия
сша
в мире
украина
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
новости
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Анкары состоялся крупный обмен заключенными между РФ и США. В Москве освобожденных россиян встретил президент России Владимир Путин. В Пентагоне не исключили изменения в объемах и размещении своего ядерного арсенала на море, суше и в воздухе. Глава "Военторга" Виктор Павлов оказался под арестом по обвинению в 400-миллионном хищении на госконтрактах для Минобороны. В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа рухнула часть многоэтажки. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала условия, при которых Москва возобновит переговоры с Киевом. А Киев требует с украинского бизнеса 500 млрд гривен на "оборону".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обмен заключеннымиВ пятницу в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки. Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян. Среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, который в связи с обменом помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.Самолет доставил освобожденных россиян в Москву вечером. В аэропорту Внуково их встретил президент РФ Владимир Путин.ЧП в Нижнем ТагилеОбрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них шестеро – дети. По данным Минздрава, сСемь пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Погибли две женщины - их тела спасатели извлекли из-под обломков. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка. Спасательная операция будет продолжаться круглосуточно.Заявление Пентагона по ядерному оружиюСША допускают изменения в объемах и размещении своего ядерного арсенала, если Россия, КНР и КНДР "не изменят политику в данной сфере", заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. По его словам, Штаты уже начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок или развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе.Арест главы "Военторга"МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, задержаны руководитель АО "Военторг" Виктор Павлов и бенефициар ряда подконтрольных организаций. Сумму ущерба оценивают в 400 млн рублей. Суд избрал Павлову меру пресечения в виде ареста на 30 суток, сам он вину не признает. Также по делу "Военторга" арестован на 30 суток предприниматель Тимур Исаков. Заявление Матвиенко по переговорам с КиевомМосква возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Москва готова к переговорам "с учетом ситуации на земле". При этом она исключила какие-либо территориальные уступки со стороны России.Поборы на ВСУМинистр обороны страны Рустем Умеров констатировал, что Украине на оборонные нужды требуется дополнительно 500 миллиардов гривен и эти средства планируют получить с украинского бизнеса. 60% из этих денег планируют потратить на зарплаты военным, еще 40% - на вооружение и критические потребности армии.
https://crimea.ria.ru/20240801/rossiya-peredala-ssha-chetyrekh-chelovek--zayavlenie-baydena-1139301285.html
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https://crimea.ria.ru/20240801/matvienko-ne-isklyuchila-sozdanie-federalnogo-okruga-donbassa-i-novorossii-1139280531.html
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главное за день, россия, сша, в мире, украина, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, новости, владимир путин (политик)
Главное за день: 1 августа

Главные события и заявления четверга, 1 августа

22:52 01.08.2024 (обновлено: 23:05 01.08.2024)
 
© Telegram-канал главы Нижнего Тагина Владислава ПинаеваСпасательная операция на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Спасательная операция на месте обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле
© Telegram-канал главы Нижнего Тагина Владислава Пинаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Анкары состоялся крупный обмен заключенными между РФ и США. В Москве освобожденных россиян встретил президент России Владимир Путин. В Пентагоне не исключили изменения в объемах и размещении своего ядерного арсенала на море, суше и в воздухе. Глава "Военторга" Виктор Павлов оказался под арестом по обвинению в 400-миллионном хищении на госконтрактах для Минобороны. В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа рухнула часть многоэтажки. Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала условия, при которых Москва возобновит переговоры с Киевом. А Киев требует с украинского бизнеса 500 млрд гривен на "оборону".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Обмен заключенными

В пятницу в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.
Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян. Среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, который в связи с обменом помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.
Самолет доставил освобожденных россиян в Москву вечером. В аэропорту Внуково их встретил президент РФ Владимир Путин.
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
21:38
Россия передала США четырех человек – заявление Байдена

ЧП в Нижнем Тагиле

Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них шестеро – дети.
По данным Минздрава, сСемь пострадавших, в том числе четверо детей, госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Погибли две женщины - их тела спасатели извлекли из-под обломков. Вечером из-под завалов спасены две женщины и девочка. Спасательная операция будет продолжаться круглосуточно.

Заявление Пентагона по ядерному оружию

США допускают изменения в объемах и размещении своего ядерного арсенала, если Россия, КНР и КНДР "не изменят политику в данной сфере", заявил в четверг исполняющий обязанности помощника министра обороны США по космической политике Випин Наранг. По его словам, Штаты уже начали изучать возможности по увеличению будущих мощностей пусковых установок или развертывание дополнительных боеголовок на суше, море и в воздухе.
Обучение иностранных граждан русскому языку в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
21:30Радио "Спутник в Крыму"
Наши гости должны нас уважать: эксперт о проблеме мигрантов в России

Арест главы "Военторга"

МВД РФ возбудило уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, задержаны руководитель АО "Военторг" Виктор Павлов и бенефициар ряда подконтрольных организаций. Сумму ущерба оценивают в 400 млн рублей. Суд избрал Павлову меру пресечения в виде ареста на 30 суток, сам он вину не признает. Также по делу "Военторга" арестован на 30 суток предприниматель Тимур Исаков.

Заявление Матвиенко по переговорам с Киевом

Москва возобновит переговоры с Киевом только в случае получения жестких гарантий обеспечения национальной безопасности и суверенитета России, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что Москва готова к переговорам "с учетом ситуации на земле". При этом она исключила какие-либо территориальные уступки со стороны России.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
11:56
Матвиенко не исключила создание федерального округа Донбасса и Новороссии

Поборы на ВСУ

Министр обороны страны Рустем Умеров констатировал, что Украине на оборонные нужды требуется дополнительно 500 миллиардов гривен и эти средства планируют получить с украинского бизнеса. 60% из этих денег планируют потратить на зарплаты военным, еще 40% - на вооружение и критические потребности армии.
 
Главное за деньРоссияСШАВ миреУкраинаВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеНовостиВладимир Путин (политик)
 
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