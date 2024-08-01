https://crimea.ria.ru/20240801/v-ankare-prokhodit-obmen-zaklyuchennymi-mezhdu-rossiey-i-ssha---smi-1139295402.html

В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ

В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ

Самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары для обмена с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T17:15

2024-08-01T17:15

2024-08-01T17:17

россия

новости

турция

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119715182_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_dc7a420818e3bc264b2fcd557c392ff8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары для обмена с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Турецкий телеканал NTV ведет прямую трансляцию, процесса. Десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направятся в Россию, 13 - в Германию и трое - в США, сообщил телеканал NTV. СМИ уже назвали его самым крупным обменом заключенными. По информации СМИ, среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.В декабре 2022 года МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым

россия

турция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, турция, политика