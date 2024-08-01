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В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ
В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ
Самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары для обмена с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. РИА Новости Крым, 01.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары для обмена с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.Турецкий телеканал NTV ведет прямую трансляцию, процесса. Десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направятся в Россию, 13 - в Германию и трое - в США, сообщил телеканал NTV. СМИ уже назвали его самым крупным обменом заключенными. По информации СМИ, среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.В декабре 2022 года МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.Читайте также на РИА Новости Крым:Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута Тему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым
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россия, новости, турция, политика
В Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИ

В Анкаре проходит крупнейший за последние годы обмен 26 заключенных из семи стран - СМИ

17:15 01.08.2024 (обновлено: 17:17 01.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
Аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары для обмена с США, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.
Турецкий телеканал NTV ведет прямую трансляцию, процесса.
""Самолет с российскими заключенными сел в аэропорту Анкары, прилетел ли другой самолет (США - ред.), пока не ясно. Речь идет об обмене 26 людьми, в том числе двумя детьми, при посредничестве турецкого Управления национальной разведки", - передает канал.
Десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направятся в Россию, 13 - в Германию и трое - в США, сообщил телеканал NTV. СМИ уже назвали его самым крупным обменом заключенными.
По информации СМИ, среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.
В декабре 2022 года МИД РФ сообщил об обмене гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вела переговоры об освобождении Бута в течение длительного времени, однако Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. После обмена многие американские политики и общественники обрушились на действующего президента США Джо Байдена с критикой, назвав сделку неравнозначной. Бывший американский президент Дональд Трамп назвал этот обмен позором для Америки.
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