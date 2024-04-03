https://crimea.ria.ru/20240403/pervoe-intervyu-viktora--buta-v-sevastopole--eksklyuziv-ria-novosti-krym-1136247530.html

Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым

Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым

Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут дал эксклюзивное интервью РИА... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T10:50

2024-04-03T10:50

2024-04-03T10:50

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Российский предприниматель и общественно-политический деятель, депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут дал эксклюзивное интервью РИА Новости Крым в Севастополе, куда приехал впервые.В Севастополе он уже повстречался не только с местными властями и однопартийцами, но и со студенческой молодежью, а также открыл необычную выставку своих картин, которые написал, пребывая в длительном заключении в американской тюрьме. В беседе с корреспондентом РИА Новости Крым он поделился своим мнением о событиях на Украине и окончании СВО, видением собственной политической карьеры и впечатлениями о южном городе федерального значения.Севастополь – заноза в глазу наших врагов– Виктор Анатольевич, вас что-то связывает с Севастополем, помимо долгожданного возвращения на родину из чужеземья? Об этом вы говорили, открывая выставку, которую посвятили 10-летию воссоединения Крыма с Россией. – Именно это и связывает как русского человека и патриота – возвращение. Но конкретно с городом, к сожалению, меня по жизни раньше ничто не связывало. Это мое первое посещение Севастополя. И я восхищен. Я рад увидеть и понять это место, где Россия неоднократно отстаивала свои интересы. Севастополь – это очень большая, невынимаемая заноза в глазу у всех наших врагов, и будет всегда ею оставаться. А самое главное здесь – это, наверное, традиция русского духа, который севастопольцы еще с 1853 года показали всему миру. Да, надо, чтобы боялись и помнили. Чтобы Севастопольский бульвар в Париже назывался так не потому, что французы сражались здесь, а чтобы они знали и понимали, что еще раз сунутся сюда, и "севастопольскими" будут называться очень многие улицы и бульвары во Франции. От "торговли" Макрона до капитуляции Киева– О французах. Как считаете, зайдут "войска Макрона" на Украину? Об этих заявлениях президента Франции ведется много споров.– История, к сожалению, не учит, а только наказывает тех, кто не выучил ее уроки. Они уже там есть и уже воюют, оказывают любую помощь. Это не только инструкторы и не только французы. Но, нет, я думаю, это несерьезно. Макрон сейчас просто пытается выторговать себе какое-то место за переговорным столом, пытается угрожать, чтобы потом сказать: "Ну мы же договорились". – Вы имеете в виду за переговорным столом о новом миропорядке в так называемом формате "Ялта 2.0" по итогам украинского конфликта? – Это тоже. И Макрон так сказал для того, чтобы как-то заставить Россию пойти на переговоры. Но Россия, я думаю, пойдет на переговоры при одном условии: полной капитуляции Украины. – Вы считаете, только так, именно полной? – Только так. А как по-другому? Если раковую опухоль не вырезать – начинаются опять метастазы. – А Западная Украина? – А что с ней не так? Мы учтем опыт Второй мировой войны и то, что бандеровцев не добили и амнистировали. Это с одной стороны. С другой стороны, посмотрите: кто бы мог думать двадцать лет назад, что чеченцы после двух войн плечом к плечу с русским народом и всеми народами великой России будут воевать на СВО. Это результат грамотной политики. Такой она должна быть и теперь. Потому что не население Западной Украины бандеровское, а элиты, и те на Западе, кто проплачивал все эти движения. Вы думаете, весь этот нацизм, "воскрешение" Бандеры – это прям органически там такая бацилла была? – Наверное, оставалось что-то.– Оставалось – да. Но это же маргинальное. И вопрос теперь в том, что нужно назвать вещи своими именами, гордиться своей историей, преподавать ее такой, какая она есть, и говорить, что мы народ-победитель. Причем не в одной только войне. Буквально 31 марта исполнилось 210 лет с момента вступления русских войск в Париж. Это, кстати, еще одно напоминание Европе. Поэтому надо просто продолжать то, что делается, поддерживать верховного главнокомандующего и наших бойцов, и мы добьемся победы. О новом лидере мира и главном страхе Европы– И какие ваши прогнозы, что нас ждет дальше?– Это знает, наверное, только Бог. Но ясно, что коллективный Запад проиграл, и проиграл в очень неприятной для себя ситуации. Последствия этого проигрыша настолько глубоко изменят геополитику, что сейчас у них просто паника: они не знают, что с этим делать. И хоть пока кажется, что все остается, как раньше, на самом деле "как раньше" уже не будет. – А как будет?– Россия уже сейчас становится лидером всего человечества. Коллективный Запад, его элиты отнести к человечеству уже тяжело. – А Китай? Он ведь тоже мощный, даже Штатам покоя не дает.– Китай, да, мощный. Но Китай всегда пытается оставаться верным своей традиции: Поднебесная концентрируется на себе. Для нас же интересен весь мир. И мы открыты миру. И мы не пытаемся отказаться от прошлого. Как сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский европейцам: "Вы после того, как пытаетесь отменить нашу культуру, придете к нам через какое-то время учиться, какой была ваша культура, потому что мы для вас ее сохраним". Да, мы отдельная цивилизация, но мы очень много взяли от европейской культуры. В то же время у нас совершенно другая, своя русская душа. Поэтому европейцы нас боятся. Потому что понять нас сердцем они не могут. Им остается одно: пытаться нас уколоть.О пользе дел и карьере политика– Виктор Анатольевич, вас все чаще представляют как политика, а не предпринимателя, хотя раньше ведь вы непосредственно к политике не имели отношения?– Нет. – Но вы и сегодня предприниматель? – Да. И сейчас прежде всего я считаю себя не столько политиком, сколько человеком дела. – И все же касательно вашего политического амплуа, кем вы видите себя в дальнейшем? – Нужно понять, где я буду более полезен. Есть проблемы, которые нужно решать. Сейчас я избрался в законодательное собрание Ульяновской области, и нужно поработать в регионе, освоиться, помочь с развитием военно-промышленного комплекса, с обеспечением импортозамещения. Также в моем округе много проблем с ЖКХ, наличием школ, мест в детских садах. В общем, есть чему учиться и чем заниматься. Поэтому для себя лично я не думаю о том, что должен строить какую-то политическую карьеру. Прежде всего мне хочется служить Родине и сделать все, чтобы мы победили. А остальное покажет время. Ранее Виктор Бут, комментируя РИА Новости Крым озабоченность Пентагона в связи с его возвращением в Россию, заявил, что продолжит делать "все для своей Родины и русских людей, защищая их интересы". Российский предприниматель Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде по запросу США. В Америке его обвиняли в незаконной торговле оружием и поддержке организации "Революционные вооруженные силы Колумбии – Армия народа", которую Вашингтон признает террористической. В 2010-м Бута экстрадировали в США, а в 2012 приговорили к 25 годам лишения свободы. Вину он не признал.В декабре 2022 года, после 14 лет заключения, Бут был возвращен из США в Россию в рамках обмена заключенными: в Америку вернулась двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, которая была осуждена в РФ на 9 лет за контрабанду наркотиков. Тогда политолог Сергей Мельничук в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал это "победой российской дипломатии", учитывая несоразмерность персон с точки зрения их значимости. Читайте также на РИА Новости Крым: "Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и Пентагоне В Севастополе открылась выставка картин Виктора Бута

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

виктор бут, интервью, севастополь, политика, россия, в мире, мнения