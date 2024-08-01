https://crimea.ria.ru/20240801/podezd-pyatietazhki-rukhnul-iz-za-vzryva-v-nizhnem-tagile-1139279608.html

Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле

Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T10:43

2024-08-01T10:43

2024-08-01T10:52

россия

новости

взрыв

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.ЧП произошло в четверг на Сибирской улице. В результате мощного взрыва разрушены пять этажей. На месте работают экстренные службы. Предварительно, под завалами находятся люди. Ведется поисково-спасательная операция.На данный момент проводится эвакуация жильцов, устанавливаются степень и характер повреждения дома, сообщили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека

россия

нижний тагил

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2024

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россия, новости, взрыв, нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле