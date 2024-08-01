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Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле
Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле
Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T10:43
2024-08-01T10:52
россия
новости
взрыв
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.ЧП произошло в четверг на Сибирской улице. В результате мощного взрыва разрушены пять этажей. На месте работают экстренные службы. Предварительно, под завалами находятся люди. Ведется поисково-спасательная операция.На данный момент проводится эвакуация жильцов, устанавливаются степень и характер повреждения дома, сообщили в МЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Газовый баллон взорвался в Крыму – из-под завалов дома спасены трое Здание рухнуло в результате взрыва на Кубани - есть пострадавшие ЧП в Апшеронске: при взрыве и обрушении пострадали четыре человека
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россия, новости, взрыв, нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле

Подъезд жилой пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле в результате взрыва

10:43 01.08.2024 (обновлено: 10:52 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, обрушился целый подъезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.
ЧП произошло в четверг на Сибирской улице. В результате мощного взрыва разрушены пять этажей. На месте работают экстренные службы. Предварительно, под завалами находятся люди. Ведется поисково-спасательная операция.
На данный момент проводится эвакуация жильцов, устанавливаются степень и характер повреждения дома, сообщили в МЧС.
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РоссияНовостиВзрывНижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
 
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