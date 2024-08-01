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Восемь россиян возвращены на Родину из заключения в странах НАТО

Восемь россиян возвращены на Родину из заключения в странах НАТО - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Восемь россиян возвращены на Родину из заключения в странах НАТО

Восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, возвращены на Родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T19:56

2024-08-01T19:56

2024-08-01T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, возвращены на Родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Россияне были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ. Возвращение стало возможным благодаря планомерной работе компетентных государственных ведомств и зарубежных партнеров, отметили в ведомстве.В Россию вернулись: Владислав Клюшин; Артем и Анна Дульцевы; Павел Рубцов; Вадим Конащенок; Михаил Микушин; Роман Селезнев; находившийся в ФРГ и отбывавший пожизненное наказание гражданин России, известный под фамилией Красиков.Из России выслали Пола Уилана; Кевина Лика; Эвана Гершковича; Демури Воронина; Владимира Кара-Мурзу*; Алсу Курмашеву; Лилию Чанышеву; Вадима Останина; Ксению Фадееву; Александру Скочиленко; Илью Яшина*; Андрея Пивоварова; Олега Орлова*.Москва также поблагодарила президента Белоруссии Александра Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера. В Кремле подчеркнули, что признательны руководству всех стран, помогавших в подготовке обмена.Ранее в четверг со ссылкой на западные СМИ сообщалось, что самолет с российскими заключенными приземлился в аэропорту Анкары для обмена с США при посредничестве турецкого Управления национальной разведки. На борту для находились 26 человек, в том числе двое детей.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агентаЧитайте также на РИА Новости Крым:Блестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене БутаТему обмена Бута и Грайнер вела ФСБ, контакты продолжаются – Путин Первое интервью Виктора Бута в Севастополе – эксклюзив РИА Новости Крым

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), россия, нато, турция, в мире, новости, политика