https://crimea.ria.ru/20240730/lukashenko-pomiloval-prigovorennogo-k-kazni-v-belorussii-nemtsa-1139249991.html
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом во вторник сообщает госагентство БелТА со... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T20:32
2024-07-30T20:32
2024-07-30T20:32
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом во вторник сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.Отмечается, что Кригер ранее обратился к Лукашенко с прошением о помиловании.20 июля сообщалось, что он был приговорен к смертной казни Минским областным судом. Кригер признан виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
https://crimea.ria.ru/20240720/v-belorussii-prigovorili-k-rasstrelu-nemetskogo-naemnika--smi-1139009846.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, правосудие, новости, приговор
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни в Белоруссии гражданина Германии