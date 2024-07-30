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Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца - РИА Новости Крым, 30.07.2024
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Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца - РИА Новости Крым, 30.07.2024
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом во вторник сообщает госагентство БелТА со... РИА Новости Крым, 30.07.2024
2024-07-30T20:32
2024-07-30T20:32
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
в мире
правосудие
новости
приговор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом во вторник сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.Отмечается, что Кригер ранее обратился к Лукашенко с прошением о помиловании.20 июля сообщалось, что он был приговорен к смертной казни Минским областным судом. Кригер признан виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
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РИА Новости Крым
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, в мире, правосудие, новости, приговор
Лукашенко помиловал приговоренного к казни в Белоруссии немца

Лукашенко помиловал приговоренного к смертной казни в Белоруссии гражданина Германии

20:32 30.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал приговоренного к казни гражданина Германии Рико Кригера. Об этом во вторник сообщает госагентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Отмечается, что Кригер ранее обратился к Лукашенко с прошением о помиловании.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании гражданина Германии Рико Кригера. Главой государства с учетом всех обстоятельств принято решение о помиловании", - говорится в сообщении.
20 июля сообщалось, что он был приговорен к смертной казни Минским областным судом. Кригер признан виновным по шести статьям уголовного кодекса Белоруссии, в том числе в теракте, наемничестве, сотрудничестве со спецслужбой иностранного государства, сопряженном с совершением действий во вред нацбезопасности Белоруссии, агентурной деятельности, умышленном повреждении путей сообщения, что могло привести к смерти человека, крушению, аварии и другим тяжким последствиям.
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БелоруссияПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоВ миреПравосудиеНовостиПриговор
 
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