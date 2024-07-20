https://crimea.ria.ru/20240720/v-belorussii-prigovorili-k-rasstrelu-nemetskogo-naemnika--smi-1139009846.html

В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ

В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ - РИА Новости Крым, 20.07.2024

В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ

В Белоруссии к смертной казни приговорен немецкий наемник, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T15:27

2024-07-20T15:27

2024-07-20T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Белоруссии к смертной казни приговорен немецкий наемник, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РИА Новости.Имя заключенного в немецком МИД не назвали. При этом агентство указывает, что речь идет о Рико Кригере, который обвиняется в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского"*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.* Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России"

белоруссия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, сми, в мире, приговор, новости