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В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ
В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ
В Белоруссии к смертной казни приговорен немецкий наемник, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Белоруссии к смертной казни приговорен немецкий наемник, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РИА Новости.Имя заключенного в немецком МИД не назвали. При этом агентство указывает, что речь идет о Рико Кригере, который обвиняется в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского"*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.* Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России"
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Новости
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РИА Новости Крым
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белоруссия, сми, в мире, приговор, новости
В Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника – СМИ

Немецкий наемник приговорен к смертной казни в Белоруссии – СМИ

15:27 20.07.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Белоруссии к смертной казни приговорен немецкий наемник, который воевал на стороне ВСУ. Об этом со ссылкой на Reuters пишет РИА Новости.

"Министерство иностранных дел Германии заявило, что гражданин Германии был приговорен к смертной казни в Беларуси и что Берлин находится в тесном контакте с властями в Минске по поводу его судьбы", — говорится в публикации.

Имя заключенного в немецком МИД не назвали. При этом агентство указывает, что речь идет о Рико Кригере, который обвиняется в терроризме и наемничестве. Он находится под стражей с ноября 2023 года.
Отмечается, что осужденный числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского"*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.
* Считается частью запрещенной в России террористической организации "Легион Свобода России"
 
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