https://crimea.ria.ru/20240801/troe-tyazhelykh-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-nizhnem-tagile-1139296753.html

Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле

Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле

Семеро пострадавших, среди которых четверо детей, госпитализированы после обрушения части пятиэтажки в Нижнем Тагиле, трое пациентов – в тяжелом состоянии,... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T18:26

2024-08-01T18:26

2024-08-01T19:40

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

общество

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свердловская область

екатеринбург

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Семеро пострадавших, среди которых четверо детей, госпитализированы после обрушения части пятиэтажки в Нижнем Тагиле, трое пациентов – в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава России.По данным ведомства, сейчас к эвакуации в административный центр региона готовят еще одного взрослого пациента. Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. Спасательная операция продолжается.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской областиИз-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенкаВ больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске

нижний тагил

свердловская область

екатеринбург

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, общество, минздрав рф, свердловская область, екатеринбург, новости