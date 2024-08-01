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Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле
Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле
Семеро пострадавших, среди которых четверо детей, госпитализированы после обрушения части пятиэтажки в Нижнем Тагиле, трое пациентов – в тяжелом состоянии,... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T18:26
2024-08-01T19:40
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
общество
минздрав рф
свердловская область
екатеринбург
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Семеро пострадавших, среди которых четверо детей, госпитализированы после обрушения части пятиэтажки в Нижнем Тагиле, трое пациентов – в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава России.По данным ведомства, сейчас к эвакуации в административный центр региона готовят еще одного взрослого пациента. Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь &gt;&gt;Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. Спасательная операция продолжается.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской областиИз-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенкаВ больнице умерла пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске
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РИА Новости Крым
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, общество, минздрав рф, свердловская область, екатеринбург, новости
Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем Тагиле

Четыре ребенка и трое взрослых госпитализированы после обрушения дома в Нижнем Тагиле

18:26 01.08.2024 (обновлено: 19:40 01.08.2024)
 
© Telegram-канал главы Нижнего Тагина Владислава ПинаеваСпасательная операция в Нижнем Тагиле на месте обрушения пятиэтажки
Спасательная операция в Нижнем Тагиле на месте обрушения пятиэтажки
© Telegram-канал главы Нижнего Тагина Владислава Пинаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Семеро пострадавших, среди которых четверо детей, госпитализированы после обрушения части пятиэтажки в Нижнем Тагиле, трое пациентов – в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава России.

"По оперативным данным, госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, – в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, сейчас к эвакуации в административный центр региона готовят еще одного взрослого пациента. Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава России.
Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>
Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины. Спасательная операция продолжается.
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
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Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествияОбществоМинздрав РФСвердловская областьЕкатеринбургНовости
 
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