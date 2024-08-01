https://crimea.ria.ru/20240801/telo-pogibshey-izvlekli-iz-pod-oblomkov-doma-v-nizhnem-tagile-1139295600.html

Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

Спасатели извлекли тело погибшей женщины на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T17:24

2024-08-01T17:24

2024-08-01T17:33

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли тело погибшей женщины на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России.Поисково-спасательные работы продолжаются. В разборе завалов и поиске людей задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети. Под завалами оказалось больше людей. Спасательная операция продолжается.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Ранее сообщалось, что в результате обрушения пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>

https://crimea.ria.ru/20240801/iz-pod-zavalov-rukhnuvshey-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-spasli-rebenka-1139286364.html

нижний тагил

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, общество, новости