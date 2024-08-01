https://crimea.ria.ru/20240801/telo-pogibshey-izvlekli-iz-pod-oblomkov-doma-v-nizhnem-tagile-1139295600.html
Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Спасатели извлекли тело погибшей женщины на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T17:24
2024-08-01T17:24
2024-08-01T17:33
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
взрыв
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139295656_0:0:1134:638_1920x0_80_0_0_993124d5d51776657a9e01fd72d0d0b3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли тело погибшей женщины на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России.Поисково-спасательные работы продолжаются. В разборе завалов и поиске людей задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети. Под завалами оказалось больше людей. Спасательная операция продолжается.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Ранее сообщалось, что в результате обрушения пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>
https://crimea.ria.ru/20240801/iz-pod-zavalov-rukhnuvshey-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-spasli-rebenka-1139286364.html
нижний тагил
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139295656_32:0:965:700_1920x0_80_0_0_24ec9e3aa3f173ae1df70e418bf787ab.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, общество, новости
Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле из-под завалов пятиэтажки извлекли погибшую – МЧС
17:24 01.08.2024 (обновлено: 17:33 01.08.2024)