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Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле
Спасатели извлекли тело погибшей женщины на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T17:24
2024-08-01T17:33
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли тело погибшей женщины на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России.Поисково-спасательные работы продолжаются. В разборе завалов и поиске людей задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети. Под завалами оказалось больше людей. Спасательная операция продолжается.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Ранее сообщалось, что в результате обрушения пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20240801/iz-pod-zavalov-rukhnuvshey-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-spasli-rebenka-1139286364.html
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РИА Новости Крым
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), взрыв, общество, новости
Тело погибшей извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле из-под завалов пятиэтажки извлекли погибшую – МЧС

17:24 01.08.2024 (обновлено: 17:33 01.08.2024)
 
© МЧС РФСпасательная операция в Нижнем Тагиле на месте обрушения пятиэтажки
Спасательная операция в Нижнем Тагиле на месте обрушения пятиэтажки
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Спасатели извлекли тело погибшей женщины на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле, сообщает МЧС России.
"В Нижнем Тагиле из-под завалов спасатели извлекли погибшую", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Поисково-спасательные работы продолжаются. В разборе завалов и поиске людей задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники.
Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.
По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети. Под завалами оказалось больше людей. Спасательная операция продолжается.
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Ранее сообщалось, что в результате обрушения пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.
Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
13:31
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
 
Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ВзрывОбществоНовости
 
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