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При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек
При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 01.08.2024
При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек
Число пострадавших при обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек, из них шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T15:08
2024-08-01T15:09
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
россия
новости
происшествия
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек, из них шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Как сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, обеспечен подвоз воды и горячего питания для экстренных служб и пострадавших.Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту самолета Ил-76 МЧС России находятся аэромобильная группировка отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи, кинологические расчеты.Взрыв и обрушение дома в Нижнем ТагилеОбрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети. Под завалами оказалось больше людей. Спасательная операция продолжается.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь &gt;&gt;
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, россия, новости, происшествия, взрыв, свердловская область
При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек

Число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек

15:08 01.08.2024 (обновлено: 15:09 01.08.2024)
 
© Владислав ПинаевЧасть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
© Владислав Пинаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек, из них шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них 6 детей. Всего в поисково-спасательных работах задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники", - говорится в сообщении.
Как сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, обеспечен подвоз воды и горячего питания для экстренных служб и пострадавших.
Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту самолета Ил-76 МЧС России находятся аэромобильная группировка отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи, кинологические расчеты.
Взрыв и обрушение дома в Нижнем Тагиле
Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.
По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети. Под завалами оказалось больше людей. Спасательная операция продолжается.
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>

 
Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеРоссияНовостиПроисшествияВзрывСвердловская область
 
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