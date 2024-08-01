https://crimea.ria.ru/20240801/pri-obrushenii-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-postradali-12-chelovek--1139289762.html

При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек

При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек - РИА Новости Крым, 01.08.2024

При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек

Число пострадавших при обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек, из них шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T15:08

2024-08-01T15:08

2024-08-01T15:09

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

россия

новости

происшествия

взрыв

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139280829_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1f23e00bfecf2323c3c4a4f77bd2bd6f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до 12 человек, из них шесть детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Как сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, обеспечен подвоз воды и горячего питания для экстренных служб и пострадавших.Кроме того, по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Нижний Тагил вылетела дополнительная группировка специалистов. На борту самолета Ил-76 МЧС России находятся аэромобильная группировка отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи, кинологические расчеты.Взрыв и обрушение дома в Нижнем ТагилеОбрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети. Под завалами оказалось больше людей. Спасательная операция продолжается.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>

нижний тагил

россия

свердловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, россия, новости, происшествия, взрыв, свердловская область