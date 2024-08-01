https://crimea.ria.ru/20240801/tri-cheloveka-postradali-pri-chp-v-nizhnem-tagile--esche-dvoe-pod-zavalami-1139281796.html

Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами

Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами

Три человека пострадали после взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, среди них двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T11:41

2024-08-01T11:41

2024-08-01T11:43

россия

новости

взрыв

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

нижний тагил

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали после взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, среди них двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.ЧП произошло в четверг на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда жилого дома. На место оперативно прибыли экстренные службы. Позже в МЧС сообщили, что из-под рухнувших конструкций спасены три человека, поиски еще двоих продолжаются. Для оказания медпомощи жителям пятиэтажки направили дополнительные силы. По информации Минздрава Свердловской области, на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, которые оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы. СК по факту обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле

россия

нижний тагил

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, взрыв, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, нижний тагил, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)