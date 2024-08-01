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Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами
Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами
Три человека пострадали после взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, среди них двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T11:41
2024-08-01T11:43
россия
новости
взрыв
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
нижний тагил
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали после взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, среди них двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.ЧП произошло в четверг на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда жилого дома. На место оперативно прибыли экстренные службы. Позже в МЧС сообщили, что из-под рухнувших конструкций спасены три человека, поиски еще двоих продолжаются. Для оказания медпомощи жителям пятиэтажки направили дополнительные силы. По информации Минздрава Свердловской области, на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, которые оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы. СК по факту обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле
россия
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РИА Новости Крым
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4.7
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россия, новости, взрыв, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, нижний тагил, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами

Три человека пострадали в результате взрыва в Нижнем Тагиле, среди них двое детей

11:41 01.08.2024 (обновлено: 11:43 01.08.2024)
 
© Владислав ПинаевЧасть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
© Владислав Пинаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Три человека пострадали после взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле, среди них двое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
ЧП произошло в четверг на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда жилого дома. На место оперативно прибыли экстренные службы. Позже в МЧС сообщили, что из-под рухнувших конструкций спасены три человека, поиски еще двоих продолжаются.
"Идет разбор обрушившихся конструкций. По последним данным ЕДДС города, пострадали три человека, в том числе два ребенка. Всем им будет оказана помощь – как психологическая, так и материальная", - сказал он.
© Владислав ПинаевЧасть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
© Владислав Пинаев
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Для оказания медпомощи жителям пятиэтажки направили дополнительные силы. По информации Минздрава Свердловской области, на месте происшествия работают пять бригад скорой помощи, которые оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь, госпитализируют в больницы.
"Медики Территориального центра медицины катастроф экстренно выехали на место ЧП: мобильный медицинский комплекс, бригада специалистов, два вертолета (детской и взрослой реанимации) направляются в Нижний Тагил", - сообщили в Минздраве.
© Владислав ПинаевЧасть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
© Владислав Пинаев
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
СК по факту обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле возбудил уголовное дело.
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Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле
 
РоссияНовостиВзрывВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеНижний ТагилПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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