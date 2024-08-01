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Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле
Три человека спасены из-под завалов рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле, предварительной причиной обрушения стал взрыв газа. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T11:05
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россия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Три человека спасены из-под завалов рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле, предварительной причиной обрушения стал взрыв газа. Об этом сообщает МЧС России.В четверг утром в пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Предварительно сообщалось, что под завалами находятся люди. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти троих человек. На место направлена аэромобильная группировка спасателей.Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома. На место выехал и.о. прокурора области Александр Юровских."Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом 1974 года постройки, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций. Также прокуратура будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Также на место происшествия выехал губернатор Евгений Куйвашев. Он уже дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием.
россия
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

МЧС: трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

11:05 01.08.2024 (обновлено: 11:12 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото
Нашивки сотрудников МЧС России. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Три человека спасены из-под завалов рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле, предварительной причиной обрушения стал взрыв газа. Об этом сообщает МЧС России.
В четверг утром в пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Предварительно сообщалось, что под завалами находятся люди.
"Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Свердловской области. В Нижнем Тагиле, предварительно, в 5-этажном многоквартирном доме обрушился подъезд из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. Проводится эвакуация жильцов", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти троих человек. На место направлена аэромобильная группировка спасателей.
"Из-под завалов спасены трое. По уточненной информации, обрушились 1 и 2 подъезды. Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы. К месту следует аэромобильная группировка", - проинформировали в МЧС.
Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома. На место выехал и.о. прокурора области Александр Юровских.
"Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом 1974 года постройки, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций. Также прокуратура будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также на место происшествия выехал губернатор Евгений Куйвашев. Он уже дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием.
 
РоссияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем Тагиле
 
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