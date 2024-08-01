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Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Трех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Три человека спасены из-под завалов рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле, предварительной причиной обрушения стал взрыв газа. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T11:05

2024-08-01T11:05

2024-08-01T11:12

россия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Три человека спасены из-под завалов рухнувшего подъезда в Нижнем Тагиле, предварительной причиной обрушения стал взрыв газа. Об этом сообщает МЧС России.В четверг утром в пятиэтажке в Нижнем Тагиле произошел взрыв. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Предварительно сообщалось, что под завалами находятся люди. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти троих человек. На место направлена аэромобильная группировка спасателей.Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с обрушением части многоквартирного дома. На место выехал и.о. прокурора области Александр Юровских."Прокуратура выяснит, кто обслуживает данный многоквартирный дом 1974 года постройки, когда проводилось обследование газового оборудования в доме и ремонт инженерных конструкций. Также прокуратура будет контролировать вопросы размещения жителей дома в пункте временного размещения", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Также на место происшествия выехал губернатор Евгений Куйвашев. Он уже дал ряд поручений в связи с чрезвычайным происшествием.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле