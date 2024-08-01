https://crimea.ria.ru/20240801/chislo-postradavshikh-posle-vzryva-v-nizhnem-tagile-vyroslo-do-semi--1139282461.html

Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи

Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи

Число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до семи, среди них пятеро детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T12:00

2024-08-01T12:00

2024-08-01T12:03

россия

новости

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до семи, среди них пятеро детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.ЧП произошло в четверг на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда жилого дома. На место оперативно прибыли экстренные службы. Сообщалось о троих спасенных и троих пострадавших, позже число раненых возросло.На территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.Возбуждено уголовное дело. На месте также работают сотрудники СК и региональной прокуратуры, все обстоятельства происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под заваламиТрех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле

россия

нижний тагил

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия