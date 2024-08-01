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Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
Число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до семи, среди них пятеро детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T12:00
2024-08-01T12:03
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нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до семи, среди них пятеро детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.ЧП произошло в четверг на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда жилого дома. На место оперативно прибыли экстренные службы. Сообщалось о троих спасенных и троих пострадавших, позже число раненых возросло.На территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.Возбуждено уголовное дело. На месте также работают сотрудники СК и региональной прокуратуры, все обстоятельства происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под заваламиТрех человек спасли из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле Подъезд пятиэтажки рухнул из-за взрыва в Нижнем Тагиле
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россия, новости, нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия
Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи

Пятеро детей и двое взрослых пострадали при взрыве в пятиэтажке Нижнего Тагила

12:00 01.08.2024 (обновлено: 12:03 01.08.2024)
 
© Владислав ПинаевЧасть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
© Владислав Пинаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле выросло до семи, среди них пятеро детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
ЧП произошло в четверг на улице Сибирской. В результате взрыва обрушились два подъезда жилого дома. На место оперативно прибыли экстренные службы. Сообщалось о троих спасенных и троих пострадавших, позже число раненых возросло.
"По последним данным, пострадали семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых. Временный пункт размещения организован в гостинице "Спортивная-1", в резерве - "Спортивная-2", - проинформировал Пинаев.
На территории Дзержинского района введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей.
"Поисково-спасательные работы ведут более 150 сотрудников с применением 47 единиц техники. На место следуют кинологи МЧС России. В готовности ведомственные авиация и спасатели отряда "Центроспас", - говорится в сообщении МЧС России.
Возбуждено уголовное дело. На месте также работают сотрудники СК и региональной прокуратуры, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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РоссияНовостиНижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествия
 
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