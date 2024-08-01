Рейтинг@Mail.ru
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240801/iz-pod-zavalov-rukhnuvshey-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-spasli-rebenka-1139286364.html
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Число пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из-под завалов спасли ребенка. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T13:31
2024-08-01T13:36
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
взрыв
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139286249_0:0:1189:669_1920x0_80_0_0_492d97aac92e7a9adf808f5cef74935a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из-под завалов спасли ребенка. Об этом сообщает МЧС России.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети.На место оперативно выехали все экстренные службы. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской областиТри человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под заваламиЧисло пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
нижний тагил
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139286249_18:0:915:673_1920x0_80_0_0_6e5afcdf4ace94fb66bb4687fd71729a.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, взрыв, новости
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Число пострадавших под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до девяти

13:31 01.08.2024 (обновлено: 13:36 01.08.2024)
 
© МЧС РоссииИз-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из-под завалов спасли ребенка. Об этом сообщает МЧС России.

"Сотрудники МЧС России в Нижнем Тагиле из-под завалов спасли ребенка. Всего пострадали девять человек, из них пятеро детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси.
По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети.
На место оперативно выехали все экстренные службы. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской области
Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами
Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествияВзрывНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:13Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО
14:05Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"
14:01Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле
13:52Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон
13:45В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей
13:31Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
13:18На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин
13:10Жители Крыма сэкономили 10 млн рублей на оплате ЖКХ после отмены комиссии
13:09Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц
12:56Автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму
12:49Около полусотни раненых в Учкуевке при атаке ВСУ получили выплаты
12:41Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
12:31Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской области
12:15ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Шебекино – ранены двое
12:08В массовом ДТП с фурой на Кубани погибла женщина
12:00Число пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
11:56Матвиенко не исключила создание федерального округа Донбасса и Новороссии
11:41Три человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под завалами
11:38Крымский мост сейчас: в очереди скопилось более 700 автомобилей
11:12Матвиенко назвала условие возобновления переговоров с Украиной
Лента новостейМолния