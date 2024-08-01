https://crimea.ria.ru/20240801/iz-pod-zavalov-rukhnuvshey-pyatietazhki-v-nizhnem-tagile-spasli-rebenka-1139286364.html

Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка

Число пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из-под завалов спасли ребенка. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T13:31

2024-08-01T13:31

2024-08-01T13:36

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

взрыв

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из-под завалов спасли ребенка. Об этом сообщает МЧС России.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети.На место оперативно выехали все экстренные службы. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской областиТри человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под заваламиЧисло пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи

нижний тагил

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, взрыв, новости