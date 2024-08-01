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Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Число пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из-под завалов спасли ребенка. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T13:31
2024-08-01T13:31
2024-08-01T13:36
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
взрыв
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших при обрушении многоэтажного дома в Нижнем Тагиле возросло до девяти, из-под завалов спасли ребенка. Об этом сообщает МЧС России.Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси.По первоначальной информации, пострадавших было трое, продолжались поиски еще двух человек. Позже стало известно, что пострадали семь человек, в том числе дети.На место оперативно выехали все экстренные службы. Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской областиТри человека пострадали при ЧП в Нижнем Тагиле – еще двое под заваламиЧисло пострадавших после взрыва в Нижнем Тагиле выросло до семи
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, взрыв, новости
Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
Число пострадавших под завалами рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле выросло до девяти
13:31 01.08.2024 (обновлено: 13:36 01.08.2024)