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Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской области - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской области
Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской области - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской области
В жилом доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа произошло обрушение двух подъездов, по последним данным, пострадали восемь человек, в том числе четыре ребенка... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T12:31
2024-08-01T12:35
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
свердловская область
взрыв
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В жилом доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа произошло обрушение двух подъездов, по последним данным, пострадали восемь человек, в том числе четыре ребенка. Спасатели приступили к разбору завалов. Всю актуальную информацию о ЧП на данный час читайте на РИА Новости Крым.Обстоятельства ЧППо данным МЧС, утром в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. Пожара после взрыва газа не последовало.Сотрудники МЧС начали поисково-спасательную операцию. По данным ведомства, из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В одной из гостиниц Нижнего Тагила организован временный пункт размещения жителей дома. Зарезервирован еще один ВРП.Разрушено порядка 15 квартир. К работам привлекли более 150 человек и 47 единиц техники. Разбор завалов продолжается, под ними могут находиться люди.ПострадавшиеКак сообщал мэр города Владислав Пинаев, по последним данным, пострадали семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых. По уточненной информации, пострадали восемь человек, из них четыре ребенка.В МЧС сообщили, что установлено местоположение в завале трех выживших. Для их спасения ведется разбор конструкций.На место оперативно выехали медицинские службы, в том числе пять бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, из Екатеринбурга к месту ЧП направили два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием для помощи пострадавшим.В Дзержинском районе города, в котором расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации.Уголовное делоСледственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".По данным СК, на место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов. С применением современной криминалистической техники проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. Следователи также выясняют, проводилось ли ранее обследование жилого дома.Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил криминалистам Криминалистического центра и экспертам Судебно-экспертного центра СК России оказать практическую помощь в расследовании обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России. Прокуратура области также организовала проверку по факту ЧП.Возможные причины обрушенияКак сообщает РИА Новости со ссылкой на снабжающую организацию, плановое техобслуживание газового оборудования в доме на Сибирской проводили 26 июня. Система на тот момент была исправной. В причинах взрыва обрушения разбирается специальная комиссия. Сейчас аварийная бригада отключила дом от газоснабжения.В Екатеринбурге внепланово проверяют газовое оборудованиеМэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах.Он уточнил, что волонтеры центра "Мы рядом" выехали в Нижний Тагил, завтра в город будут направлены вода и продукты питания.
нижний тагил
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, свердловская область, взрыв, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Обрушение дома в Нижнем Тагиле: главное о ЧП в Свердловской области

Спасатели установили местоположение трех выживших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

12:31 01.08.2024 (обновлено: 12:35 01.08.2024)
 
© Владислав ПинаевОперативный штаб развернут на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле
Оперативный штаб развернут на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле
© Владислав Пинаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В жилом доме в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа произошло обрушение двух подъездов, по последним данным, пострадали восемь человек, в том числе четыре ребенка. Спасатели приступили к разбору завалов. Всю актуальную информацию о ЧП на данный час читайте на РИА Новости Крым.

Обстоятельства ЧП

По данным МЧС, утром в четверг в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов из-за взрыва газовоздушной смеси. Пожара после взрыва газа не последовало.
Сотрудники МЧС начали поисково-спасательную операцию. По данным ведомства, из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов. В одной из гостиниц Нижнего Тагила организован временный пункт размещения жителей дома. Зарезервирован еще один ВРП.
Разрушено порядка 15 квартир. К работам привлекли более 150 человек и 47 единиц техники. Разбор завалов продолжается, под ними могут находиться люди.
© Владислав ПинаевЧасть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
© Владислав Пинаев

Пострадавшие

Как сообщал мэр города Владислав Пинаев, по последним данным, пострадали семь человек, из них пятеро детей. Госпитализированы двое взрослых. По уточненной информации, пострадали восемь человек, из них четыре ребенка.
В МЧС сообщили, что установлено местоположение в завале трех выживших. Для их спасения ведется разбор конструкций.
На место оперативно выехали медицинские службы, в том числе пять бригад скорой медицинской помощи. Кроме того, из Екатеринбурга к месту ЧП направили два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием для помощи пострадавшим.
В Дзержинском районе города, в котором расположен дом, введен режим чрезвычайной ситуации.
© Владислав ПинаевЧасть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
Часть жилого дома в Нижнем Тагиле обрушилась послу взрыва газа
© Владислав Пинаев

Уголовное дело

Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По данным СК, на место происшествия направлена усиленная следственная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов. С применением современной криминалистической техники проводится фиксирование и изъятие вещественных доказательств, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз. Следователи также выясняют, проводилось ли ранее обследование жилого дома.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил криминалистам Криминалистического центра и экспертам Судебно-экспертного центра СК России оказать практическую помощь в расследовании обстоятельств происшествия. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России. Прокуратура области также организовала проверку по факту ЧП.

Возможные причины обрушения

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на снабжающую организацию, плановое техобслуживание газового оборудования в доме на Сибирской проводили 26 июня. Система на тот момент была исправной. В причинах взрыва обрушения разбирается специальная комиссия. Сейчас аварийная бригада отключила дом от газоснабжения.

В Екатеринбурге внепланово проверяют газовое оборудование

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что поручил своему заместителю, курирующему вопросы ЖКХ, провести внеплановую проверку газового оборудования в многоквартирных домах.
Он уточнил, что волонтеры центра "Мы рядом" выехали в Нижний Тагил, завтра в город будут направлены вода и продукты питания.
 
Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествияСвердловская областьВзрывМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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