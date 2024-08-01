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Россия передала США четырех человек – заявление Байдена - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Россия передала США четырех человек – заявление Байдена
Россия передала США четырех человек – заявление Байдена - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Россия передала США четырех человек – заявление Байдена
Россия в рамках обмена заключенными передала американской стороне четырех человек – Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу*... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T21:38
2024-08-01T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Россия в рамках обмена заключенными передала американской стороне четырех человек – Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу*. Соответствующее заявление президента США Джо Байдена опубликовано на сайте Белого Дома.По его словам, всего Москва передала странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, которых Байден назвал "политическими заключенными". В переговорах по обмену участвовали Германия, Польша, Словения, Норвегия и Турция.В пятницу в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными, в том числе двумя детьми, из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки. Десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направятся в Россию, 13 - в Германию и трое - в США. Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян. Среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, который в связи с обменом помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агентаЧитайте также на РИА Новости КрымВосемь россиян возвращены на Родину из заключения в странах НАТОПутин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и Гершковича"Пусть боятся": Виктор Бут в Севастополе высказался о США и Пентагоне
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире, россия, политика, новости
Россия передала США четырех человек – заявление Байдена

Россия в рамках обмена передала США четырех человек – Байден

21:38 01.08.2024 (обновлено: 21:39 01.08.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Джо Байдена по ситуации на Украине
Заявление Джо Байдена по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Россия в рамках обмена заключенными передала американской стороне четырех человек – Пола Уилана, Эвана Гершковича, Алсу Курмашеву и Владимира Кара-Мурзу*. Соответствующее заявление президента США Джо Байдена опубликовано на сайте Белого Дома.

"Сегодня три гражданина США и один обладатель грин-карты, которые были несправедливо заключены в тюрьму в России, наконец-то возвращаются домой: Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*", - говорится в заявлении американского лидера.

По его словам, всего Москва передала странам Запада 16 человек, в том числе пятерых немцев и семерых россиян, которых Байден назвал "политическими заключенными". В переговорах по обмену участвовали Германия, Польша, Словения, Норвегия и Турция.
В пятницу в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен 26 заключенными, в том числе двумя детьми, из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки. Десять освобожденных в рамках обмена в Анкаре направятся в Россию, 13 - в Германию и трое - в США.
Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян. Среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, который в связи с обменом помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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