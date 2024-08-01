https://crimea.ria.ru/20240801/putin-pomiloval-obvinyaemykh-v-shpionazhe-uilana-i-gershkovicha-1139299486.html

Путин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и Гершковича

Путин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и Гершковича - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Путин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и Гершковича

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых бывший морпех, гражданин США, Ирландии, Канады и... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T20:29

2024-08-01T20:29

2024-08-01T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых бывший морпех, гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании Пол Уилан и корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович. Об этом сообщается на сайте Кремля.Решение принято с целью возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, отмечается в сообщении.О задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже сообщалось 30 марта 2023 года. По данным ФСБ России, он действовал в интересах США, собирая по заданию американского правительства сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Гершковича задержали в Екатеринбурге.Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии, Канады и Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему вменили шпионаж. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь россиян возвращены на Родину из заключения в странах НАТОВ Анкаре проходит обмен заключенными между Россией и США - СМИМИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике

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владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, политика