Путин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и Гершковича
Путин подписал указ о помиловании Гершковича и Уилана
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых бывший морпех, гражданин США, Ирландии, Канады и Великобритании Пол Уилан и корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Владимир Путин подписал указы о помиловании Уилана Пола Николаса, Лика Кевина Викторовича, Гершковича Эвана, Воронина Демури Ильича, Кара-Мурзы Владимира Викторовича, Курмашевой Алсу Хамидовны, Чанышевой Лилии Айратовны, Останина Вадима Валерьевича, Фадеевой Ксении Владиславовны, Скочиленко Александры Юрьевны, Яшина Ильи Валерьевича, Пивоварова Андрея Сергеевича, Орлова Олега Петровича", - перечислили в Кремле.
Решение принято с целью возвращения россиян, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств, отмечается в сообщении.
О задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже сообщалось 30 марта 2023 года. По данным ФСБ России, он действовал в интересах США, собирая по заданию американского правительства сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Гершковича задержали в Екатеринбурге.
Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии, Канады и Великобритании, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему вменили шпионаж. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии.
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