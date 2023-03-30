МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике
Захарова: деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг ФСБ сообщилао задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже в интересах США. По данным ФСБ, Гершкович по заданию американского правительства собирал сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса.
"То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку", - написала она в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, американского журналиста Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.
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