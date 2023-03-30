https://crimea.ria.ru/20230330/mid-rabota-zaderzhannogo-sotrudnika-wsj-ne-imeet-otnosheniya-k-zhurnalistike-1127867610.html

МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике

МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике - РИА Новости Крым, 30.03.2023

МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике

Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T13:09

2023-03-30T13:09

2023-03-30T13:09

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

общество

эван гершкович

шпионаж

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В четверг ФСБ сообщилао задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже в интересах США. По данным ФСБ, Гершкович по заданию американского правительства собирал сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса.Как сообщалось, американского журналиста Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионажШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуФСБ задержала агента украинской разведки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, общество, эван гершкович , шпионаж, новости