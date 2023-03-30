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МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике
МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике - РИА Новости Крым, 30.03.2023
МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике
Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T13:09
2023-03-30T13:09
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
общество
эван гершкович
шпионаж
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В четверг ФСБ сообщилао задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже в интересах США. По данным ФСБ, Гершкович по заданию американского правительства собирал сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса.Как сообщалось, американского журналиста Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала журналиста The Wall Street Journal за шпионажШпион ВСУ сядет на 12 лет за передачу данных о военной авиации в КрымуФСБ задержала агента украинской разведки
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, общество, эван гершкович , шпионаж, новости
МИД: работа задержанного сотрудника WSJ не имеет отношения к журналистике

Захарова: деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике

13:09 30.03.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар — РИА Новости Крым. Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг ФСБ сообщилао задержании корреспондента московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его подозревают в шпионаже в интересах США. По данным ФСБ, Гершкович по заданию американского правительства собирал сведения о работе одного из российских предприятий военно-промышленного комплекса.
"То, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике. К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку", - написала она в своем Telegram-канале.
Как сообщалось, американского журналиста Гершковича задержали в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваОбществоЭван ГершковичШпионажНовости
 
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