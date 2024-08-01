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Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
Еще один ребенок спасен из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:49
2024-08-01T19:53
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Еще один ребенок спасен из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь &gt;&gt;Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов извлекли тела двух женщин.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".По данным Минздрава России, всего госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, дети, новости
Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле

Девочка спасена из-под обломков рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле – МЧС

19:49 01.08.2024 (обновлено: 19:53 01.08.2024)
 
© МЧС РоссииДевочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Еще один ребенок спасен из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.
"Сотрудники МЧС России спасли девочку из-под завалов в Нижнем Тагиле", - сказано в сообщении.
Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>
Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов извлекли тела двух женщин.
Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По данным Минздрава России, всего госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.
 
Нижний ТагилВзрыв в жилом доме в Нижнем ТагилеПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ОбществодетиНовости
 
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