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Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
Еще один ребенок спасен из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T19:49
2024-08-01T19:49
2024-08-01T19:53
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Еще один ребенок спасен из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов извлекли тела двух женщин.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".По данным Минздрава России, всего госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, дети, новости
Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле
Девочка спасена из-под обломков рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле – МЧС
19:49 01.08.2024 (обновлено: 19:53 01.08.2024)