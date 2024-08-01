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Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле

Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Девочка спасена из-под завалов в Нижнем Тагиле

Еще один ребенок спасен из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T19:49

2024-08-01T19:49

2024-08-01T19:53

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

дети

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Еще один ребенок спасен из-под завалов пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Из-под завалов извлекли тела двух женщин.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".По данным Минздрава России, всего госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей. Трое пациентов, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга.

нижний тагил

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, дети, новости