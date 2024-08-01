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Путин встретил во Внуково освобожденных россиян - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Путин встретил во Внуково освобожденных россиян
Путин встретил во Внуково освобожденных россиян - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Путин встретил во Внуково освобожденных россиян
Президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T22:34
2024-08-01T23:01
россия
москва
владимир путин (политик)
аэропорт внуково
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Самолет летного отряда "Россия" с россиянами, освобожденными в ходе состоявшегося Турции обмена заключенными, прибыл из Анкары в Москву в четверг вечером.Глава государства лично приехал в аэропорт. Он поздравил сограждан с возвращением домой и поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к службе, и сообщил о представлении их к госнаградам.Первым из самолета вышел Вадим Соколов (Красиков), президент его обнял и пожал руку. Анна Дульцева вышла на трап с дочкой. Увидев президента, она расплакалась. Путин обнял ее и подарил ей и дочке букеты. Затем Путин лично встретил и обнял всех освобожденных.По данным РИА Новости, также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.В пятницу в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян. Среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, который в связи с обменом помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин помиловал обвиняемых в шпионаже Уилана и ГершковичаРоссия передала США четырех человек – заявление БайденаБлестящая победа российской дипломатии — политолог об обмене Бута
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россия, москва, владимир путин (политик), аэропорт внуково, политика, новости, видео
Путин встретил во Внуково освобожденных россиян

Путин встретил освобожденных в Турции россиян в аэропорту Внуково

22:34 01.08.2024 (обновлено: 23:01 01.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, где приземлился борт с вернувшимися после обмена россиянами. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Прежде всего хочу всех поздравить с возвращением на Родину", - сказал Путин, встречая обмененных россиян в аэропорту Внуково-2.
Самолет летного отряда "Россия" с россиянами, освобожденными в ходе состоявшегося Турции обмена заключенными, прибыл из Анкары в Москву в четверг вечером.
Глава государства лично приехал в аэропорт. Он поздравил сограждан с возвращением домой и поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к службе, и сообщил о представлении их к госнаградам.
"Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала", - сказал Путин.
Первым из самолета вышел Вадим Соколов (Красиков), президент его обнял и пожал руку. Анна Дульцева вышла на трап с дочкой. Увидев президента, она расплакалась. Путин обнял ее и подарил ей и дочке букеты. Затем Путин лично встретил и обнял всех освобожденных.
По данным РИА Новости, также в аэропорт приехали глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и министр обороны Андрей Белоусов.
В пятницу в Анкаре прошел крупнейший за последние годы обмен заключенными, в списке были также двое детей. Всего были обменяны 26 человек из семи стран. Обмен проходил при посредничестве турецкого Управления национальной разведки.
Из заключения в странах НАТО в результате обмена в Анкаре возвращены восемь россиян. Среди обмениваемых с российской стороны корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович, который в связи с обменом помилован президентом РФ Владимиром Путиным. Также в их числе заключенные, содержавшиеся в тюрьмах семи стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии, сообщила турецкая разведка.
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