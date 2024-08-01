https://crimea.ria.ru/20240801/novoe-spasenie-v-nizhnem-tagile-iz-pod-zavalov-dostali-zhenschinu-1139301696.html

Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину

Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину

Еще одну женщину спасли из-под завалов после обрушения части дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T22:14

2024-08-01T22:14

2024-08-01T22:16

нижний тагил

взрыв в жилом доме в нижнем тагиле

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Еще одну женщину спасли из-под завалов после обрушения части дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России.Вечером в четверг вечером спасатели уже вытащили живого ребенка.В ведомстве уточнили, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Семеро пострадавших, среди которых четверо детей, госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии. Из-под завалов извлекли тела двух женщин.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем ТагилеКак избежать взрыва бытового газа в жилых домахПри взрыве погиб ребенок – что известно о ЧП в подмосковном Ступино

нижний тагил

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)