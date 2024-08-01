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Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину
Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину
Еще одну женщину спасли из-под завалов после обрушения части дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T22:14
2024-08-01T22:14
2024-08-01T22:16
нижний тагил
взрыв в жилом доме в нижнем тагиле
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Еще одну женщину спасли из-под завалов после обрушения части дома из-за взрыва газа в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-службе МЧС России.Вечером в четверг вечером спасатели уже вытащили живого ребенка.В ведомстве уточнили, что спасательные работы на месте происшествия продолжаются.Все об обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле читайте здесь >>Обрушение подъездов в пятиэтажном многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле произошло в четверг утром. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв газовоздушной смеси. Пострадали 12 человек, из них 6 детей. Семеро пострадавших, среди которых четверо детей, госпитализированы, трое - в тяжелом состоянии. Из-под завалов извлекли тела двух женщин.Следственные органы Свердловской области возбудили уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".Читайте также на РИА Новости Крым:Трое тяжелых: стало известно о состоянии пострадавших в Нижнем ТагилеКак избежать взрыва бытового газа в жилых домахПри взрыве погиб ребенок – что известно о ЧП в подмосковном Ступино
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижний тагил, взрыв в жилом доме в нижнем тагиле, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Новое спасение: в Нижнем Тагиле из-под завалов достали женщину
Из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли еще одну женщину - МЧС
22:14 01.08.2024 (обновлено: 22:16 01.08.2024)