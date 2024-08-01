https://crimea.ria.ru/20240801/kiev-prosit-u-biznesa-500-milliardov-na-nuzhdy-oborony-1139286712.html

Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"

Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны" - РИА Новости Крым, 01.08.2024

Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"

Украине на оборонные нужды требуется дополнительно 500 миллиардов гривен и эти средства планируют получить с украинского бизнеса. Об этом заявил министр обороны РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T14:05

2024-08-01T14:05

2024-08-01T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украине на оборонные нужды требуется дополнительно 500 миллиардов гривен и эти средства планируют получить с украинского бизнеса. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщает Telegram-канал военного ведомства страны.Это стало темой разговора на встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Она проходила под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко и председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева."Инициативы правительства и минфина в этом вопросе чрезвычайно важны", — отметил Умеров.В руководстве НАТО еще в 2023 году заявляли, что средства для помощи Украине исчерпываются. Замгенсека альянса Мирча Доанэ в ноябре прошлого года проинформировал, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, в свою очередь, заявляла, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. Для продолжения гуманитарной помощи Киеву агентству понадобилось дополнительное финансирование.Читайте также на РИА Новости Крым:Источник иссякает: политолог рассказал о тревожном звонке для КиеваНовый пакет помощи Украине: что дадутВыгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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