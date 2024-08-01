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Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны" - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"
Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны" - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"
Украине на оборонные нужды требуется дополнительно 500 миллиардов гривен и эти средства планируют получить с украинского бизнеса. Об этом заявил министр обороны РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T14:05
2024-08-01T14:05
украина
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финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украине на оборонные нужды требуется дополнительно 500 миллиардов гривен и эти средства планируют получить с украинского бизнеса. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщает Telegram-канал военного ведомства страны.Это стало темой разговора на встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Она проходила под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко и председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева."Инициативы правительства и минфина в этом вопросе чрезвычайно важны", — отметил Умеров.В руководстве НАТО еще в 2023 году заявляли, что средства для помощи Украине исчерпываются. Замгенсека альянса Мирча Доанэ в ноябре прошлого года проинформировал, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, в свою очередь, заявляла, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. Для продолжения гуманитарной помощи Киеву агентству понадобилось дополнительное финансирование.Читайте также на РИА Новости Крым:Источник иссякает: политолог рассказал о тревожном звонке для КиеваНовый пакет помощи Украине: что дадутВыгребут все: эксперт призвал не питать иллюзий по поводу помощи Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, минобороны украины, рустем умеров, новости, в мире, финансы, всу (вооруженные силы украины)
Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"

В минобороны Украины просят у бизнеса 500 миллиардов гривен на зарплаты военным

14:05 01.08.2024
 
© Минобороны УкраиныВстреча министра обороны Украины с представителями ВСУ и Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения
Встреча министра обороны Украины с представителями ВСУ и Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения
© Минобороны Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Украине на оборонные нужды требуется дополнительно 500 миллиардов гривен и эти средства планируют получить с украинского бизнеса. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщает Telegram-канал военного ведомства страны.
"Основным вопросом обсуждения стало обеспечение финансовых ресурсов на нужды обороны на дополнительные 500 млрд гривен. 60% средств планируют потратить на зарплаты военным, еще 40% - на вооружение и критические потребности армии", - говорится в сообщении.
Это стало темой разговора на встрече с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения. Она проходила под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого вице-премьер-министра Юлии Свириденко, министра финансов Сергея Марченко и председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Даниила Гетманцева.
"Инициативы правительства и минфина в этом вопросе чрезвычайно важны", — отметил Умеров.
В руководстве НАТО еще в 2023 году заявляли, что средства для помощи Украине исчерпываются. Замгенсека альянса Мирча Доанэ в ноябре прошлого года проинформировал, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.
Помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки, в свою очередь, заявляла, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. Для продолжения гуманитарной помощи Киеву агентству понадобилось дополнительное финансирование.
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