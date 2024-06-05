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Главное за день: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Главное за день: 5 июня
Главное за день: 5 июня - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Главное за день: 5 июня
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Российские военные за сутки уничтожили до... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T23:15
2024-06-05T23:16
главное за день
пмэф
космос
армия и флот
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Российские военные за сутки уничтожили до 1590 боевиков и более 50 единиц тяжелой техники. ВСУ атаковали Воронеж и новые регионы РФ. Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов. На Украине будут принимать на службу дезертиров. ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге. Российский космонавт установил мировой рекорд по пребыванию в космосе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Встреча президента РФ с руководителями информационных агентств – главные заявления ПутинаКонфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство. Ситуация могла бы измениться, если бы Белый Дом пересмотрел приоритеты с учетом собственных национальных интересов и уважения к мировому сообществу. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского. Россия, в отличие от США, во внутриполитические процессы в Америке не вмешивается и вмешиваться не собирается. В то же время РФ имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Украинские военные сами не могут нанести удар высокоточными ракетами: цели выбирают западные специалисты, у Москвы нет иллюзий по этому поводу. Российский лидер призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия, при этом подчеркнул, что РФ может применить такие вооружения в соответствии с условиями ядерной доктрины.Успехи армии РоссииРоссийские военные продолжают теснить украинских боевиков на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки уничтожено до 1590 боевиков и более 50 единиц тяжелой техники, в том числе иностранного производства, склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Силы ПВО за сутки уничтожили 55 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов, а также две ракеты ЗРК Patriot, сообщили в среду в Минобороны РФ.Атаки на регионы РФРоссийские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника, как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, никто не пострадал. В Запорожской области при Атаке ВСУ ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Также мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате атаки вооруженных сил Украины на жилой массив города Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.Военные СШАБелый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов и советников для обучения украинских военных. Такое заявление сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом Салливан убежден, что поставки американского оружия вытащат Киев "из глубокой дыры", в которой он оказался из-за задержки с отправкой помощи США. В Вашингтоне также рассчитывают, что ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.Дезертиры в ВСУИз-за колоссальных потерь ВСУ на Украине будут принимать на службу самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие. Об этом со ссылкой на письмо директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому пишет РИА Новости. На минувшей неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.Старт ПМЭФПетербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) в среду открылся в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства в рамках ПМЭФ ожидаются встречи с лидерами других стран. Также участие в форуме примет министр иностранных дел Сергей Лавров. У него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами.Космический рекордРоссийский космонавт Олег Кононенко в ночь на 5 июня установил мировой рекорд по пребыванию в космосе - впервые в мире он набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов, сообщили в Роскосмосе. Нынешний полет Олега Кононенко должен завершиться 23 сентября 2024 года. К этому времени суммарный налет космонавта составит 1110 суток, добавили в Роскосмосе.
https://crimea.ria.ru/20240605/rossiya-i-siriya-nachali-ucheniya-v-sredizemnom-more---minoborony-1137893170.html
https://crimea.ria.ru/20240605/planirovali-peredat-natsistam-v-dnr-skryli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1137858609.html
https://crimea.ria.ru/20240605/germaniya-dolzhna-byt-gotova-k-voyne-s-rossiey-k-2029-godu--pistorius-1137883447.html
https://crimea.ria.ru/20240605/gromkoe-utro-na-ukraine-vzryvy-progremeli-v-pyati-oblastyakh-1137858765.html
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космос
сша
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РИА Новости Крым
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главное за день, пмэф, космос, армия и флот, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), сша
Главное за день: 5 июня

Главные события и заявления среды, 5 июня

23:15 05.06.2024 (обновлено: 23:16 05.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Российские военные за сутки уничтожили до 1590 боевиков и более 50 единиц тяжелой техники. ВСУ атаковали Воронеж и новые регионы РФ. Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов. На Украине будут принимать на службу дезертиров. ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге. Российский космонавт установил мировой рекорд по пребыванию в космосе.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Встреча президента РФ с руководителями информационных агентств – главные заявления Путина

Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство. Ситуация могла бы измениться, если бы Белый Дом пересмотрел приоритеты с учетом собственных национальных интересов и уважения к мировому сообществу. Администрация США заставит руководство Украины понизить возраст мобилизации до 18 лет, а затем избавится от Владимира Зеленского. Россия, в отличие от США, во внутриполитические процессы в Америке не вмешивается и вмешиваться не собирается. В то же время РФ имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, поставляющих дальнобойное оружие Киеву. Украинские военные сами не могут нанести удар высокоточными ракетами: цели выбирают западные специалисты, у Москвы нет иллюзий по этому поводу. Российский лидер призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия, при этом подчеркнул, что РФ может применить такие вооружения в соответствии с условиями ядерной доктрины.
Флаги Сирии и России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
22:55
Россия и Сирия начали учения в Средиземном море - Минобороны

Успехи армии России

Российские военные продолжают теснить украинских боевиков на Харьковском направлении и в ДНР. За сутки уничтожено до 1590 боевиков и более 50 единиц тяжелой техники, в том числе иностранного производства, склады с вооружением и военной техникой украинской группировки "Хортица" и боевиков "Иностранного легиона". Силы ПВО за сутки уничтожили 55 украинских беспилотников, 10 реактивных снарядов, а также две ракеты ЗРК Patriot, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Крупный схрон украинских силовиков обнаружен в Артемовском районе ДНР
08:55
Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием

Атаки на регионы РФ

Российские силы ПВО отразили попытку украинских боевиков атаковать Воронеж с помощью беспилотника, как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, никто не пострадал. В Запорожской области при Атаке ВСУ ранения получили 11 человек, в больнице скончался 5-летний ребенок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Также мирный житель получил множественные осколочные ранения в результате атаки вооруженных сил Украины на жилой массив города Алешки в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Флаги ФРГ и России - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
18:10
Германия должна быть готова к войне с Россией к 2029 году – Писториус

Военные США

Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов и советников для обучения украинских военных. Такое заявление сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом Салливан убежден, что поставки американского оружия вытащат Киев "из глубокой дыры", в которой он оказался из-за задержки с отправкой помощи США. В Вашингтоне также рассчитывают, что ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.

Дезертиры в ВСУ

Из-за колоссальных потерь ВСУ на Украине будут принимать на службу самовольно оставивших позиции военнослужащих и ставить их на довольствие. Об этом со ссылкой на письмо директора Госбюро расследований (ГБР) Алексея Сухачова главкому ВСУ Александру Сырскому пишет РИА Новости. На минувшей неделе командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко признал, что в стране не хватает мужчин для второй волны мобилизации.
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09:11
Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях

Старт ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) в среду открылся в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства в рамках ПМЭФ ожидаются встречи с лидерами других стран. Также участие в форуме примет министр иностранных дел Сергей Лавров. У него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами.
Детский сад
07:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда откроют областной дом ребенка на Херсонщине

Космический рекорд

Российский космонавт Олег Кононенко в ночь на 5 июня установил мировой рекорд по пребыванию в космосе - впервые в мире он набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов, сообщили в Роскосмосе. Нынешний полет Олега Кононенко должен завершиться 23 сентября 2024 года. К этому времени суммарный налет космонавта составит 1110 суток, добавили в Роскосмосе.
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
22:30
Главные новости Крыма: 5 июня
 
Главное за деньПМЭФкосмосАрмия и флотОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)США
 
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Заголовок открываемого материала
23:15Главное за день: 5 июня
23:01Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружие
22:55Россия и Сирия начали учения в Средиземном море - Минобороны
22:39Благополучие европейцев находится в зоне риска – Путин
22:32ВСУ пытались атаковать газоперекачивающую станцию в Черном море
22:30Главные новости Крыма: 5 июня
22:06Удары вглубь России – Путин пообещал Западу серьезные проблемы
21:56Ряд регионов России захотели открыть в Крыму свои бизнес-миссии
21:40Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
21:32Музей Пушкина в Гурзуфе получит более 300 миллионов рублей на развитие
21:28Путин назвал истинную цель США на Украине
21:23На избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
21:10Миллиарды вложений: в двух городах Крыма у моря построят жилые комплексы
20:57Трамп или Байден: Путин рассказал о более предсказуемом для РФ главе США
20:33Где в Симферополе появятся новые школы и детские сады
20:11В Керчи построят жилой комплекс и рекреационный центр за 7,5 миллиардов
19:45В Крыму аномальная жара: как защитить питомца от перегрева
19:31Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят
19:10Фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму: что ждет участников
18:45Новая точка притяжения: в Коктебеле воплотят инвестпроект за полмиллиарда
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