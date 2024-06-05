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В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину
В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину
Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов и советников для обучения украинских военных. Такое заявление сделал советник американского лидера РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T07:49
2024-06-05T07:49
2024-06-05T07:49
сша
джейк салливан
украина
поставки западного оружия украине
в мире
политика
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов и советников для обучения украинских военных. Такое заявление сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.При этом Салливан убежден, что поставки американского оружия вытащат Киев "из глубокой дыры", в которой он оказался из-за задержки с отправкой помощи США. В Вашингтоне также рассчитывают, что ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Он выразил надежду, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этапДля чего страны Балтии провоцируют РоссиюЧто ждет Украину в случае ввода западных войск
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сша, джейк салливан, украина, поставки западного оружия украине, в мире, политика, всу (вооруженные силы украины), новости
В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину
США не планируют отправлять на Украину своих военных советников и инструкторов – Салливан
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов и советников для обучения украинских военных. Такое заявление сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.
"Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине", — сказал он.
При этом Салливан убежден, что поставки американского оружия вытащат Киев "из глубокой дыры", в которой он оказался из-за задержки с отправкой помощи США. В Вашингтоне также рассчитывают, что ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.
В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Он выразил надежду, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.
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