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В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину

В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину

Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов и советников для обучения украинских военных. Такое заявление сделал советник американского лидера РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T07:49

2024-06-05T07:49

2024-06-05T07:49

сша

джейк салливан

украина

поставки западного оружия украине

в мире

политика

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Белый дом не намерен отправлять на Украину своих инструкторов и советников для обучения украинских военных. Такое заявление сделал советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.При этом Салливан убежден, что поставки американского оружия вытащат Киев "из глубокой дыры", в которой он оказался из-за задержки с отправкой помощи США. В Вашингтоне также рассчитывают, что ВСУ смогут не только держать оборону, но и перейти в наступление.В конце мая главком ВСУ Александр Сырский подписал разрешение на посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине. Он выразил надежду, что "решительность Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял ранее, что вмешательство войск НАТО в украинский конфликт "на земле" несет огромную опасность.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этапДля чего страны Балтии провоцируют РоссиюЧто ждет Украину в случае ввода западных войск

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джейк салливан, украина, поставки западного оружия украине, в мире, политика, всу (вооруженные силы украины), новости