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Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе
Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе
Российский космонавт Олег Кононенко в ночь на 5 июня установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса. РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T07:59
2024-06-05T07:59
космос
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олег кононенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко в ночь на 5 июня установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.В свой пятый космический полет Олег Кононенко отправился 15 сентября 2023 года. 4 февраля он установил мировой рекорд по длительности пребывания в космосе."4 февраля 2024 года он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, превысив достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд".Нынешний полет Олега Кононенко должен завершиться 23 сентября 2024 года. К этому времени суммарный налет космонавта составит 1110 суток, добавили в Роскосмосе.Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" стартовала с Байконура к Международной космической станции 15 сентября 2023 года. В экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. По плану экспедиция должна продлиться 375 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Полет на Луну: впервые в современной истории РоссииНа орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов ЗемлиРоссийский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите
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космос, роскосмос, олег кононенко, общество, рекорды, новости
Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе

Российский космонавт установил мировой рекорд по длительности пребывания в космосе

07:59 05.06.2024
 
© РоскосмосРоссийский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по длительности пребывания в космосе
Российский космонавт Олег Кононенко установил мировой рекорд по длительности пребывания в космосе
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко в ночь на 5 июня установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.
"Сегодня в 00:20 мск космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов", - уточняют в космическом агентстве России.
В свой пятый космический полет Олег Кононенко отправился 15 сентября 2023 года. 4 февраля он установил мировой рекорд по длительности пребывания в космосе.
"4 февраля 2024 года он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, превысив достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд".
Нынешний полет Олега Кононенко должен завершиться 23 сентября 2024 года. К этому времени суммарный налет космонавта составит 1110 суток, добавили в Роскосмосе.
Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" стартовала с Байконура к Международной космической станции 15 сентября 2023 года. В экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. По плану экспедиция должна продлиться 375 суток.
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космосРоскосмосОлег КононенкоОбществоРекордыНовости
 
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