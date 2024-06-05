https://crimea.ria.ru/20240605/rossiyskiy-kosmonavt-ustanovil-mirovoy-rekord-v-kosmose-1137857163.html

Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе

Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко в ночь на 5 июня установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса. РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T07:59

2024-06-05T07:59

2024-06-05T07:59

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олег кононенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Российский космонавт Олег Кононенко в ночь на 5 июня установил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Об этом сообщает Telegram-канал Роскосмоса.В свой пятый космический полет Олег Кононенко отправился 15 сентября 2023 года. 4 февраля он установил мировой рекорд по длительности пребывания в космосе."4 февраля 2024 года он стал мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, превысив достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд".Нынешний полет Олега Кононенко должен завершиться 23 сентября 2024 года. К этому времени суммарный налет космонавта составит 1110 суток, добавили в Роскосмосе.Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-24" стартовала с Байконура к Международной космической станции 15 сентября 2023 года. В экипаж вошли космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорал О’Хара. По плану экспедиция должна продлиться 375 суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Полет на Луну: впервые в современной истории РоссииНа орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов ЗемлиРоссийский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, роскосмос, олег кононенко, общество, рекорды, новости