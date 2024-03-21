https://crimea.ria.ru/20240321/glavnoe-za-den-21-marta-1135909430.html

Главное за день: 21 марта

Главное за день: 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Главное за день: 21 марта

В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах. Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян. Россия считает неприемлемым политизацию... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T22:51

2024-03-21T22:51

2024-03-21T22:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В ЦИК озвучили итоговые цифры голосования на президентских выборах. Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян. Россия считает неприемлемым политизацию спорта – Лавров. Объем производства на предприятиях ОПК увеличился в 2,5 раза. 10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Вторую и третью части фильма "Чебурашка" начнут снимать летом. В ЛНР мужчина при задержании взорвал себя и ранил пятерых сотрудников МВД. Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен. "Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Итоговые цифры голосования на президентских выборахБолее 76,2 млн человек в рамках президентских выборов в РФ отдали свои голоса за Владимира Путина. Окончательные итоги выборов подвела в четверг председатель ЦИК России Элла Памфилова."76 миллионов 277 тысяч 708 избирателей проголосовали за Владимира Владимировича Путина – 87,28%. За Николая Харитонова – 3 миллиона 678 тысяч – 4,31%. За Владислава Даванкова – 3 миллиона 362 тысяч 484 человека – 3,85%, за Леонида Слуцкого – 2 миллиона 797 тысяч 629 человек – 3,2%", – привела итоговые цифры Памфилова. Итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиянПрезидент России Владимир Путин, одержавший уверенную победу на выборах главы государства, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оправдать доверие россиян.Российский лидер подчеркнул, что прошедшие президентские выборы показали, что сегодня Россия является одной большой и дружной семьей."По большому счету, мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше. Выбирали будущее для себя и своих детей, и значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы", – указал он.Россия считает неприемлемым политизацию спорта – ЛавровРоссия считает неприемлемой деятельность Международного олимпийского комитета по политизации спорта – это нарушает принципы олимпизма, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров."Принципы олимпизма в последние годы подвергаются серьезным испытаниям не в последнюю очередь в связи с позицией МОК. Считаем неприемлемым политизировать спорт, хотя эта линия Запада продолжается и не похоже, что скоро завершится", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.Объем производства на предприятиях ОПК увеличилсяОбъем производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса увеличился раньше запланированного срока. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в хоте проверки выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области.Он также отметил многократное увеличение производства авиационных бомб ФАБ-500, двукратное увеличение производства ФАБ-1500, и массовое изготовление ФАБ-3000.10 реактивных снарядов Vampire над Белгородской областью"Около 08:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – сообщили в Минобороны РФ.При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек."Две женщины и мужчина с закрытыми черепно-мозговыми травмами, мужчина с осколочным ранением голени бригадой скорой доставлены в городскую больницу №2. Мужчина с осколочными ранениями руки и плеча – в Областную клиническую больницу", - написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Вторую и третью части фильма "Чебурашка" снимут летомВ начале июня начнутся съемки фильмов "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", сейчас идет подготовительный этап. Об этом во время общения с журналистами в Симферополе рассказал народный артист России Сергей Гармаш.Артист в Крыму принимает участие в двух проектах: комедии "И вас с наступающим..." и творческой программе "Всякому безобразию есть свое приличие"."Съемки фильма "Чебурашка-2" сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съемки "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", подряд сразу будут сниматься два больших полных метра", - сказал он журналистам.При задержании взорвал себя и ранил пятерыхСледователи СК РФ по Луганской Народной Республике возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников МВД. Следствием установлено, что вечером 20 марта текущего года сотрудники МВД России преследовали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Мужчина передвигался на такси. В районе светофора в Ольховском районе города Луганска, правоохранители извлекли мужчину из авто."В этот момент злоумышленник привел в действие взрывное устройство. Пятеро сотрудников получили осколочные ранения и контузии. Мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал", – сообщает пресс-служба республиканского СК.Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" перенесенПуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен на 23 марта 15.36 мск, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."У нас назначена резервная дата - 23 марта, 17 часов 36 минут по местному времени, соответственно 15 часов 36 минут 10 секунд по Москве", - сказал Борисов."Кинжалы" поразили центры принятия решений ВСУСегодня ночью Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников", сообщили в Минобороны.Всего за прошедшие сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации 810 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 63 единицы тяжелых вооружений и техники, в том числе семь танков.

https://crimea.ria.ru/20240321/na-ukraine-iz-za-mobilizatsii-perepisyvayut-imuschestvo-i-vyvodyat-dengi-1135893494.html

https://crimea.ria.ru/20240321/kogda-na-khersonschine-otkroyut-tsentr-voenno-sportivnoy-podgotovki-voin-1135901612.html

https://crimea.ria.ru/20240321/sergey-zhigunov-popal-pod-obstrel-v-sevastopole-1135904937.html

https://crimea.ria.ru/20240321/khersonschina-gotovitsya-k-priemu-turistov-kak-obespechat-bezopasnost-1135894161.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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