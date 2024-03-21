https://crimea.ria.ru/20240321/putin-sdelayu-vse-chtoby-opravdat-doverie-rossiyan-1135893959.html

Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян

Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян

Президент России Владимир Путин, одержавший уверенную победу на выборах главы государства, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оправдать доверие... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T13:35

2024-03-21T13:35

2024-03-21T14:22

владимир путин (политик)

выборы президента россии

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выборы

общество

центральная избирательная комиссия россии (цик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, одержавший уверенную победу на выборах главы государства, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оправдать доверие россиян.Он отметил, что власти страны сделают все, чтобы масштабные проекты и программы, о которых подробно было сказано в послании Федеральному собранию, были реализованы.Президент также подчеркнул, что для него поддержка избирателей "важнее, чем формальная победа на выборах".Он также заверил, что все конструктивные идеи предложения других кандидатов в президенты, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут использованы а общей работе в интересах развития страны.В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила окончательные итоги выборов президента России. 87,28% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Николаю Харитонову отдали голоса 4,31%, Владиславу Даванкову – 3,85%, Леониду Слуцкому – 3,2%. Также глава ЦИК сообщила, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.

https://crimea.ria.ru/20240321/putin-vybory-pokazali-chto-rossiya--odna-bolshaya-i-druzhnaya-semya-1135893090.html

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владимир путин (политик), новости, россия, выборы, общество, центральная избирательная комиссия россии (цик)