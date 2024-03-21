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Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян
Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян
Президент России Владимир Путин, одержавший уверенную победу на выборах главы государства, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оправдать доверие... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:35
2024-03-21T14:22
владимир путин (политик)
выборы президента россии
новости
россия
выборы
общество
центральная избирательная комиссия россии (цик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, одержавший уверенную победу на выборах главы государства, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оправдать доверие россиян.Он отметил, что власти страны сделают все, чтобы масштабные проекты и программы, о которых подробно было сказано в послании Федеральному собранию, были реализованы.Президент также подчеркнул, что для него поддержка избирателей "важнее, чем формальная победа на выборах".Он также заверил, что все конструктивные идеи предложения других кандидатов в президенты, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут использованы а общей работе в интересах развития страны.В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила окончательные итоги выборов президента России. 87,28% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Николаю Харитонову отдали голоса 4,31%, Владиславу Даванкову – 3,85%, Леониду Слуцкому – 3,2%. Также глава ЦИК сообщила, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.
https://crimea.ria.ru/20240321/putin-vybory-pokazali-chto-rossiya--odna-bolshaya-i-druzhnaya-semya-1135893090.html
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владимир путин (политик), новости, россия, выборы, общество, центральная избирательная комиссия россии (цик)
Путин: сделаю все, чтобы оправдать доверие россиян

Путин: показанный на выборах уровень доверия повышает ответственность за Россию и ее народ

13:35 21.03.2024 (обновлено: 14:22 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВ. Путин
В. Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, одержавший уверенную победу на выборах главы государства, пообещал сделать все от него зависящее, чтобы оправдать доверие россиян.

"Дорогие друзья, благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа, требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды", – сказал Путин в обращении к россиянам по итогам выборов.

Он отметил, что власти страны сделают все, чтобы масштабные проекты и программы, о которых подробно было сказано в послании Федеральному собранию, были реализованы.
Президент также подчеркнул, что для него поддержка избирателей "важнее, чем формальная победа на выборах".

"Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию сильной и независимой", – сказал Путин.

Он также заверил, что все конструктивные идеи предложения других кандидатов в президенты, которые нашли отклик у избирателей, обязательно будут использованы а общей работе в интересах развития страны.
В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова озвучила окончательные итоги выборов президента России. 87,28% избирателей проголосовали за Владимира Путина. Николаю Харитонову отдали голоса 4,31%, Владиславу Даванкову – 3,85%, Леониду Слуцкому – 3,2%. Также глава ЦИК сообщила, что итоговая явка на выборах президента России составила 77,49%.
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