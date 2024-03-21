https://crimea.ria.ru/20240321/pusk-rakety-s-korablem-soyuz-ms-25-i-tremya-kosmonavtami-perenesen-1135905113.html

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен на 23 марта 15.36 мск, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T18:27

2024-03-21T18:27

2024-03-21T18:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен на 23 марта 15.36 мск, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта.В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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роскосмос, юрий борисов, новости, космос, россия