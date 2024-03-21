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Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен на 23 марта 15.36 мск, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T18:27
2024-03-21T18:30
роскосмос
юрий борисов
новости
космос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен на 23 марта 15.36 мск, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта.В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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роскосмос, юрий борисов, новости, космос, россия
Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен

Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесён на 23 марта - Борисов

18:27 21.03.2024 (обновлено: 18:30 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРакета, архивное фото
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами перенесен на 23 марта 15.36 мск, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"У нас назначена резервная дата - 23 марта, 17 часов 36 минут по местному времени, соответственно 15 часов 36 минут 10 секунд по Москве", - сказал Борисов.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменен примерно за 20 секунд до старта.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нем 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
 
РоскосмосЮрий БорисовНовостикосмосРоссия
 
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