https://crimea.ria.ru/20240321/letom-nachnutsya-semki-vtoroy-i-tretey-chastey-filma-cheburashka---garmash-1135905725.html

Вторую и третью части фильма "Чебурашка" начнут снимать летом - Гармаш

Вторую и третью части фильма "Чебурашка" начнут снимать летом - Гармаш - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Вторую и третью части фильма "Чебурашка" начнут снимать летом - Гармаш

В начале июня начнутся съемки фильмов "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", сейчас идет подготовительный этап. Об этом во время общения с журналистами в Симферополе... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T18:55

2024-03-21T18:55

2024-03-21T18:57

сергей гармаш

кино

чебурашка

фильм "чебурашка"

культура

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В начале июня начнутся съемки фильмов "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", сейчас идет подготовительный этап. Об этом во время общения с журналистами в Симферополе рассказал народный артист России Сергей Гармаш.Артист в Крыму принимает участие в двух проектах: комедии "И вас с наступающим..." и творческой программе "Всякому безобразию есть свое приличие".Кинокартина "Чебурашка", ставшая лидером российского проката, также доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах. Она стала самой кассовой в истории российского проката. Сборы фильма превысили пять миллиардов рублей. Картина вышла в первый день 2023 года. За восемь праздничных январских дней фильм посмотрели 8,9 миллионов человек. За первую неделю марта картину посмотрели еще 152,7 тыс. зрителей.Ранее кинокритик и киновед Андрей Дементьев отметил, что успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, который сумел угадать желания зрителя и запрос людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации. "Чебурашка" – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС при поддержке Фонда кино. Производственный бюджет фильма составил 850 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Нужно ли сейчас снимать кино о спецоперации – ответ МихалковаПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов"Время шедевров": Юрий Башмет о молодежи, музыке и спецоперации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей гармаш, кино, чебурашка, фильм "чебурашка", культура, крым, новости крыма