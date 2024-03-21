Вторую и третью части фильма "Чебурашка" начнут снимать летом - Гармаш
Гармаш: в июне начнутся съемки фильмов "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3"
18:55 21.03.2024 (обновлено: 18:57 21.03.2024)
© РИА Новости КрымСергей Гармаш
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. В начале июня начнутся съемки фильмов "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", сейчас идет подготовительный этап. Об этом во время общения с журналистами в Симферополе рассказал народный артист России Сергей Гармаш.
Артист в Крыму принимает участие в двух проектах: комедии "И вас с наступающим..." и творческой программе "Всякому безобразию есть свое приличие".
"Съемки фильма "Чебурашка-2" сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съемки "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", подряд сразу будут сниматься два больших полных метра", - сказал он журналистам.
Кинокартина "Чебурашка", ставшая лидером российского проката, также доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах. Она стала самой кассовой в истории российского проката. Сборы фильма превысили пять миллиардов рублей. Картина вышла в первый день 2023 года. За восемь праздничных январских дней фильм посмотрели 8,9 миллионов человек. За первую неделю марта картину посмотрели еще 152,7 тыс. зрителей.
Ранее кинокритик и киновед Андрей Дементьев отметил, что успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, который сумел угадать желания зрителя и запрос людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации.
"Чебурашка" – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС при поддержке Фонда кино. Производственный бюджет фильма составил 850 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: