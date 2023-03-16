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"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости Крым, 16.03.2023
"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
Кинокартина "Чебурашка", ставшая лидером российского проката, теперь доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T21:37
2023-03-16T21:37
кино
фильм "чебурашка"
чебурашка
культура
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Кинокартина "Чебурашка", ставшая лидером российского проката, теперь доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов.Аналогичные заявления сделали онлайн-кинотеатры Wink, Start, Premier.Лента "Чебурашка" стала самой кассовой в истории российского проката. Сборы фильма превысили пять миллиардов рублей. Картина вышла в первый день 2023 года. За восемь дней январских праздников фильм посмотрели 8,9 миллионов россиян, а кассовые сборы составили 2,9 млрд рублей. Прокат картины в кинотеатрах еще продолжается, и только за первую неделю марта картину посмотрели еще 152,7 тыс. зрителей. Ранее кинокритик и киновед Андрей Дементьев отметил, что успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации. При этом, на его взгляд, фильм не так прост, как кажется, и содержит философские мысли. "Чебурашка" – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС при поддержке Фонда кино. Производственный бюджет фильма составил 850 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотретьРоссийское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмовКинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино
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кино, фильм "чебурашка", чебурашка, культура, россия, новости
"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах

"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах

21:37 16.03.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Чебурашка"
Премьера фильма Чебурашка - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Кинокартина "Чебурашка", ставшая лидером российского проката, теперь доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов.
"С 16 марта пользователям онлайн-кинотеатра доступен для просмотра самый кассовый фильм в истории российского кинопроката — "Чебурашка", — сообщает пресс-служба Okko.
Аналогичные заявления сделали онлайн-кинотеатры Wink, Start, Premier.
Лента "Чебурашка" стала самой кассовой в истории российского проката. Сборы фильма превысили пять миллиардов рублей. Картина вышла в первый день 2023 года. За восемь дней январских праздников фильм посмотрели 8,9 миллионов россиян, а кассовые сборы составили 2,9 млрд рублей. Прокат картины в кинотеатрах еще продолжается, и только за первую неделю марта картину посмотрели еще 152,7 тыс. зрителей.
Ранее кинокритик и киновед Андрей Дементьев отметил, что успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации. При этом, на его взгляд, фильм не так прост, как кажется, и содержит философские мысли.
"Чебурашка" – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС при поддержке Фонда кино. Производственный бюджет фильма составил 850 миллионов рублей.
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КиноФильм "Чебурашка"ЧебурашкаКультураРоссияНовости
 
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21:55Главные новости и заявления дня: 16 марта
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