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"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах - РИА Новости Крым, 16.03.2023
"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
Кинокартина "Чебурашка", ставшая лидером российского проката, теперь доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T21:37
2023-03-16T21:37
2023-03-16T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. Кинокартина "Чебурашка", ставшая лидером российского проката, теперь доступна к просмотру в онлайн-кинотеатрах. О премьере картины в Сети сообщили пресс-службы сервисов.Аналогичные заявления сделали онлайн-кинотеатры Wink, Start, Premier.Лента "Чебурашка" стала самой кассовой в истории российского проката. Сборы фильма превысили пять миллиардов рублей. Картина вышла в первый день 2023 года. За восемь дней январских праздников фильм посмотрели 8,9 миллионов россиян, а кассовые сборы составили 2,9 млрд рублей. Прокат картины в кинотеатрах еще продолжается, и только за первую неделю марта картину посмотрели еще 152,7 тыс. зрителей. Ранее кинокритик и киновед Андрей Дементьев отметил, что успех новой экранизации "Чебурашки" обусловлен мастерством режиссера, умеющего угадать желания зрителя, и запросом людей на вечные ценности, которые оказываются своеобразными "якорями" в текущей переменчивой и сложной ситуации. При этом, на его взгляд, фильм не так прост, как кажется, и содержит философские мысли. "Чебурашка" – совместный проект студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, киностудии "Союзмультфильм", телеканалов Россия (ВГТРК) и СТС при поддержке Фонда кино. Производственный бюджет фильма составил 850 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Киношные каникулы: лучшие фильмы 2022 года, которые нужно пересмотретьРоссийское кино в топе: в чем успех новых отечественных фильмовКинокритик назвал формулу хорошего патриотического кино
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кино, фильм "чебурашка", чебурашка, культура, россия, новости
"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах
"Чебурашка" вышел в онлайн-кинотеатрах