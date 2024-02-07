https://crimea.ria.ru/20240207/glavnoe-za-den-7-fevralya-1134771834.html

Главное за день: 7 февраля

Главное за день: 7 февраля - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Главное за день: 7 февраля

Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько. Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня. ВСУ дважды попытались атаковать... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T22:14

2024-02-07T22:14

2024-02-07T22:14

россия

украина

совет федерации

канада

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

новости сво

херсонская область

выборы президента россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Россия потребовала у Канады выдать бывшего эсэсовца Гунько. Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня. ВСУ дважды попытались атаковать Белгород и область реактивными снарядами западного производства - ранены люди и повреждены дома. Буданова и главкома ВМСУ внесли в список террористов и экстремистов в РФ. В Херсонской области назначили даты досрочных выборов президента. Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Движение поездов в Сочи частично восстановилиУтром в среду первый поезд прошел по перегону Дагомыс – Лоо, где селевым потоком была повреждена железнодорожная инфраструктура. Как сообщили в РЖД, до восстановления движения по второму пути составы будут курсировать через участок в реверсивном режиме. Россия требует выдать бывшего эсэсовца ГунькоРоссия просит выдать ей бывшего эсэсовца Ярослава Гунько. Соответствующий запрос на экстрадицию был передан в компетентные органы Канады, сообщил посол в Оттаве Олег Степанов. По его словам, власти Канады завили о готовности рассмотреть возможность экстрадиции, однако "ответа от минюста и других ведомств пока нет". Обстрелы БелгородаКиевский режим три раза за день предпринял попытки атаковать Белгород и Белгородскую область. В результате ранения получили четыре человека, были повреждены автомобили, жилые многоквартирные и частные дома.Утром под обстрел попал город Шебекино. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших сотрудниках одного из промышленных предприятий. Мужчина получил осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.Вторую атаку с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ осуществили в 16.30. Гладков сообщил о еще двоих пострадавших. Кроме того, в двух многоквартирных домах выбило окна, порядка 15 автомобилей повреждены осколками.Третья попытка ударить по региону из западного оружия была пресечена в 19:50. Российские системы противовоздушной обороны сбили еще пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire на подлете к Белгороду. Пострадавших нет. В городе повреждено остекление в одном многоквартирном доме, выбиты окна и посечены фасады в частных домовладениях. Буданова и Неижпапа в списке террористов и экстремистовРосфинмониторинг внес начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова и командующего военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу в перечень террористов и экстремистов.В перечень террористов и экстремистов также попали командующий военно-воздушных сил Украины Николай Олещук* и командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергей Бурденюк*. Всех четверых МВД России ранее объявило в розыск по уголовным статьям.Суточные потери ВСУ превысили 1000 человекРоссийские подразделения за прошедшие сутки отразили 16 атак противника на трех направлениях, потери ВСУ составили 1055 боевиков и свыше 50 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Алексеевка Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. А также уничтожены 104 украинских беспилотника в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.В среду утром Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам ВСУ, на которых производили безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы, ракеты к реактивным системам залпового огня и взрывчатые вещества. Взрывы прозвучали также в Киеве, Харькове, Николаеве, Днепропетровской и Полтавской областях. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.Названы даты досрочных выборов в Херсонской областиВ Херсонской области досрочные выборы президента Российской Федерации начнутся 27 февраля. Голосование будет проходить на 172 участках из 233, которые находятся во всех муниципальных округах на левом берегу Днепра."Для удобства наших избирателей, а также учитывая повышенные меры безопасности и особое внимание к этой составляющей, был определен график досрочного голосования. Так, с 27 по 29 февраля 2024 года досрочно будут голосовать определенные нами семь муниципальных округов. С 1 по 3 марта будут голосовать оставшиеся семь муниципальных округов на территории Херсонской области", – сообщила председатель избирательной комиссии области Марина Захарова.Закон о конфискации имущества за фейки об армии России одобренСовет Федерации на заседании в среду единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к экстремизму.Закон о конфискации имущества за фейки российской армии и призывы к осуществлению деятельности против государства был принят Госдумой 31 января. В соответствии с новой нормой Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, средств или имущества можно лишиться также за деятельность, направленную против безопасности России, публичные оскорбления и дискредитацию армии.

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https://crimea.ria.ru/20240207/morpekhov-iz-sevastopolya-nagradili-za-otvagu-v-boyakh-pod-rabotino-1134756839.html

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россия

украина

канада

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

херсонская область

сочи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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