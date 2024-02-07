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Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня
Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня
Восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Об этом сообщает РЖД. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T07:01
2024-02-07T07:02
российские железные дороги (ржд)
оползень
сочи
железная дорога
происшествия
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Об этом сообщает РЖД.В работах по ликвидации последствий стихии задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. В РЖД действует оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры для ввода поездов в график, заверили в компании.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 23:00, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работали над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложнялись тем, что селевые массы продолжали сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.К утру 6 февраля участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря и начали замену поврежденного полотна.Многочасовые дожди на Кубани вызвали местами сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. Накануне из-за подвижки грунта режим ЧС ввели в одном из районов Сочи, там существует угроза жилым домам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часаСель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известноЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение
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Новости
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РИА Новости Крым
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российские железные дороги (ржд), оползень, сочи, железная дорога, происшествия, поезд, новости, краснодарский край
Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня

Восстановлено движение поездов по одному из поврежденных оползнем путей в Сочи - РЖД

07:01 07.02.2024 (обновлено: 07:02 07.02.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Об этом сообщает РЖД.
"В 4:56 первый поезд прошел по перегону Дагомыс – Лоо, где селевым потоком была повреждена железнодорожная инфраструктура. До восстановления движения по второму пути поезда будут курсировать через участок в реверсивном режиме", - говорится в сообщении.
В работах по ликвидации последствий стихии задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. В РЖД действует оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры для ввода поездов в график, заверили в компании.
Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 23:00, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работали над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложнялись тем, что селевые массы продолжали сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.
К утру 6 февраля участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря и начали замену поврежденного полотна.
Многочасовые дожди на Кубани вызвали местами сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. Накануне из-за подвижки грунта режим ЧС ввели в одном из районов Сочи, там существует угроза жилым домам.
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Российские железные дороги (РЖД)ОползеньСочиЖелезная дорогаПроисшествияПоездНовостиКраснодарский край
 
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