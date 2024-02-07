https://crimea.ria.ru/20240207/dvizhenie-poezdov-v-sochi-chastichno-vosstanovili-posle-skhoda-opolznya-1134749560.html

Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня

Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Движение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползня

Восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Об этом сообщает РЖД. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T07:01

2024-02-07T07:01

2024-02-07T07:02

российские железные дороги (ржд)

оползень

сочи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Об этом сообщает РЖД.В работах по ликвидации последствий стихии задействованы более 150 специалистов, два восстановительных поезда и другая спецтехника. В РЖД действует оперативный штаб, предпринимаются все необходимые меры для ввода поездов в график, заверили в компании.Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи 4 февраля около 23:00, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работали над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей. Работы осложнялись тем, что селевые массы продолжали сходить на путь. Координацией восстановительных работ занимается оперативный штаб РЖД.К утру 6 февраля участок железной дороги в Сочи, где в воскресенье вечером сошел сель, полностью очистили со стороны моря и начали замену поврежденного полотна.Многочасовые дожди на Кубани вызвали местами сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. Накануне из-за подвижки грунта режим ЧС ввели в одном из районов Сочи, там существует угроза жилым домам.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часаСель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известноЧто спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), оползень, сочи, железная дорога, происшествия, поезд, новости, краснодарский край