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Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно

Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно

Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды, подтоплен участок в Алуштинском городском округе, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T12:23

2024-02-06T12:23

2024-02-06T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды, подтоплен участок в Алуштинском городском округе, сообщает во вторник пресс-служба "Крымавтодора".В частности, сель сошел на втором километре автодороги Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка. Дорожники приступили к уборке проезжей части. Сейчас движение на указанном участке осуществляется по одной полосе.В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии.По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах - с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. По данным МЧС России по Крыму, штормовое предупреждение на юге полуострова продолжает действовать. При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение, прогнозируются ливни, сильный ветер и трехметровые волны в море.4 февраля многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и сходы селевых потоков на Кубани. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей.К утру 6 февраля участок железной дороги со стороны моря полностью очистили, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов. Читайте также на РИА Новости Крым:Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–СевастопольЗадержанные из-за селя поезда на Кубани входят в график Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС

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