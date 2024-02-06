Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно
Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья - Крымавтодор
12:23 06.02.2024 (обновлено: 12:29 06.02.2024)
© КрымавтодорНа ЮБК на дорогу сошел сель
© Крымавтодор
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Селевые потоки сошли на дороги крымского южнобережья из-за непогоды, подтоплен участок в Алуштинском городском округе, сообщает во вторник пресс-служба "Крымавтодора".
"Из-за сильных осадков произошли подтопления дорог селевыми потоками, на отдельных участках произошел вынос грунта на проезжую часть", - сказано в сообщении.
В частности, сель сошел на втором километре автодороги Нижняя Кутузовка - Верхняя Кутузовка. Дорожники приступили к уборке проезжей части. Сейчас движение на указанном участке осуществляется по одной полосе.
В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии.
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах - с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся.
По данным МЧС России по Крыму, штормовое предупреждение на юге полуострова продолжает действовать.
При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение, прогнозируются ливни, сильный ветер и трехметровые волны в море.
4 февраля многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и сходы селевых потоков на Кубани. Оползень сошел на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи, движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено. Тяжелая техника и более 100 железнодорожников работают над восстановлением контактной сети и расчистке железнодорожных путей.
К утру 6 февраля участок железной дороги со стороны моря полностью очистили, в ближайшее время планируют начать замену поврежденных рельсов.
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