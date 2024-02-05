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Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз
Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз
В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T19:14
2024-02-05T19:14
сочи
погода
краснодарский край
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение, прогнозируются ливни, сильный ветер и трехметровые волны в море. РИА Новости Крым - о ситуации в регионе.Ситуация с поездамиВечером 4 февраля из-за сильных осадков на пути в Лазаревском районе Сочи сошел сель, движение поездов на участке Туапсе — Адлер пришлось остановить, пассажиров пересадили на автобусы - только за ночь перевезли 1,8 тыс. человек, в начале дня 5 февраля эта цифра составила 3,5 тысячи человек. Как сообщал сочинский мэр Алексей Копайгородский, из-за оползня в Лазаревском районе задержаны 18 пассажирских составов. В частности, поезд Симферополь-Адлер, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс". Остальные поезда в Крым и из Крыма курсируют по расписанию.Сход селей продолжаетсяК вечеру понедельника дорожникам остается убрать около десяти тысяч "кубов" селевых масс, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба РЖД, однако сход грунта продолжается.В социальных сетях сообщают о том, что по дороге между сочинскими микрорайонами Хоста и Красная воля также сошел сель. Техника работает. Автомобилисты ожидают, когда грязевые массы остановятся и дорогу расчистят для проезда.Тем временем энергетики занимаются восстановлением контактной сети. На месте работает выездной оперативный штаб для координации восстановительных работ и оказания необходимого содействия. Новое штормовоеШтормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января, сообщили ранее в региональном подразделения МЧС. В крае ожидается усиление западного ветра до 25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров. Как сообщает официальный Telegram-канал администрации Сочи, до конца суток 6 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром - сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. На побережье ночью и утром 6 февраля прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской транспорт в Севастополе останавливает движениеНа разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20240205/vse-reysy-v-aeroportu-sochi-zaderzhivayutsya-iz-za-nepogody-1134705336.html
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сочи, погода, краснодарский край, кубань, происшествия, новости
Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз

В Сочи продолжается сход селей и продлено штормовое предупреждение

19:14 05.02.2024
 
© Telegram Алексей КопайгородскийСлужба спасения города Сочи
Служба спасения города Сочи
© Telegram Алексей Копайгородский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение, прогнозируются ливни, сильный ветер и трехметровые волны в море. РИА Новости Крым - о ситуации в регионе.

Ситуация с поездами

Вечером 4 февраля из-за сильных осадков на пути в Лазаревском районе Сочи сошел сель, движение поездов на участке Туапсе — Адлер пришлось остановить, пассажиров пересадили на автобусы - только за ночь перевезли 1,8 тыс. человек, в начале дня 5 февраля эта цифра составила 3,5 тысячи человек.
Как сообщал сочинский мэр Алексей Копайгородский, из-за оползня в Лазаревском районе задержаны 18 пассажирских составов. В частности, поезд Симферополь-Адлер, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс". Остальные поезда в Крым и из Крыма курсируют по расписанию.

Сход селей продолжается

К вечеру понедельника дорожникам остается убрать около десяти тысяч "кубов" селевых масс, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба РЖД, однако сход грунта продолжается.
"Сейчас железнодорожники очищают пути, в настоящий момент убрано более 4,8 тыс. кубометров грунта, однако сход селевых масс продолжается. Чтобы остановить их и обеспечить безопасный пропуск поездов, ведется сбор грунта со склона", - сказано в сообщении.
В социальных сетях сообщают о том, что по дороге между сочинскими микрорайонами Хоста и Красная воля также сошел сель. Техника работает. Автомобилисты ожидают, когда грязевые массы остановятся и дорогу расчистят для проезда.
Тем временем энергетики занимаются восстановлением контактной сети. На месте работает выездной оперативный штаб для координации восстановительных работ и оказания необходимого содействия.

Новое штормовое

Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января, сообщили ранее в региональном подразделения МЧС. В крае ожидается усиление западного ветра до 25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров.
Как сообщает официальный Telegram-канал администрации Сочи, до конца суток 6 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром - сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. На побережье ночью и утром 6 февраля прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.
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