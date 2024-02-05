https://crimea.ria.ru/20240205/sochi-pod-udarom-stikhi---posledstviya-nepogody-i-prognoz-1134706384.html

Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз

Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Сочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогноз

В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T19:14

2024-02-05T19:14

2024-02-05T19:14

сочи

погода

краснодарский край

кубань

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Сочи продолжают бороться с последствиями непогоды, многочасовые дожди вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков, которые не прекращаются. При этом на территории всей Кубани все еще действует штормовое предупреждение, прогнозируются ливни, сильный ветер и трехметровые волны в море. РИА Новости Крым - о ситуации в регионе.Ситуация с поездамиВечером 4 февраля из-за сильных осадков на пути в Лазаревском районе Сочи сошел сель, движение поездов на участке Туапсе — Адлер пришлось остановить, пассажиров пересадили на автобусы - только за ночь перевезли 1,8 тыс. человек, в начале дня 5 февраля эта цифра составила 3,5 тысячи человек. Как сообщал сочинский мэр Алексей Копайгородский, из-за оползня в Лазаревском районе задержаны 18 пассажирских составов. В частности, поезд Симферополь-Адлер, уточнили в "Гранд Сервис Экспресс". Остальные поезда в Крым и из Крыма курсируют по расписанию.Сход селей продолжаетсяК вечеру понедельника дорожникам остается убрать около десяти тысяч "кубов" селевых масс, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба РЖД, однако сход грунта продолжается.В социальных сетях сообщают о том, что по дороге между сочинскими микрорайонами Хоста и Красная воля также сошел сель. Техника работает. Автомобилисты ожидают, когда грязевые массы остановятся и дорогу расчистят для проезда.Тем временем энергетики занимаются восстановлением контактной сети. На месте работает выездной оперативный штаб для координации восстановительных работ и оказания необходимого содействия. Новое штормовоеШтормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января, сообщили ранее в региональном подразделения МЧС. В крае ожидается усиление западного ветра до 25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров. Как сообщает официальный Telegram-канал администрации Сочи, до конца суток 6 февраля в горной зоне ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах ночью и утром - сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах возможна гололедица. На побережье ночью и утром 6 февраля прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни с грозами, снежная и ледяная крупа, на реках подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской транспорт в Севастополе останавливает движениеНа разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240205/vse-reysy-v-aeroportu-sochi-zaderzhivayutsya-iz-za-nepogody-1134705336.html

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краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, краснодарский край, кубань, происшествия, новости