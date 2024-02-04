https://crimea.ria.ru/20240204/silnyy-veter-i-shtorm-kakim-budet-nachalo-nedeli-v-sevastopole-1134683721.html

Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе

Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе

Неделя в Севастополе начнется с ветреной погоды. Об этом сообщает ГУ СЧМ России по Севастополю. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T15:19

2024-02-04T15:19

2024-02-04T15:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Неделя в Севастополе начнется с ветреной погоды. Об этом сообщает ГУ СЧМ России по Севастополю.По данным МЧС, ожидается температура воздуха ночью 6-8 тепла, днем +9-11 градусов.МЧС России по городу Севастополю напоминает: при ветре не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧСРемонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионыШторм идет на Кубань

https://crimea.ria.ru/20240204/snegopady-i-silnyy-veter-kak-dorozhniki-kryma-gotovyatsya-k-udaru-stikhii-1134681237.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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