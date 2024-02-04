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Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе
Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе
Неделя в Севастополе начнется с ветреной погоды. Об этом сообщает ГУ СЧМ России по Севастополю. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T15:19
2024-02-04T15:19
2024-02-04T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Неделя в Севастополе начнется с ветреной погоды. Об этом сообщает ГУ СЧМ России по Севастополю.По данным МЧС, ожидается температура воздуха ночью 6-8 тепла, днем +9-11 градусов.МЧС России по городу Севастополю напоминает: при ветре не находитесь возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Уделите внимание безопасности детей, пожилых и больных людей. В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам "101" и "112".Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧСРемонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионыШторм идет на Кубань
https://crimea.ria.ru/20240204/snegopady-i-silnyy-veter-kak-dorozhniki-kryma-gotovyatsya-k-udaru-stikhii-1134681237.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Сильный ветер и трехметровые волны: каким будет понедельник в Севастополе
В Севастополе будет сильный ветер и шторм в начале недели
15:19 04.02.2024 (обновлено: 15:21 04.02.2024)