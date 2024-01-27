https://crimea.ria.ru/20240127/pogodnaya-opasnost-chto-delat-pri-shtorme-i-podtoplenii--sovety-mchs-1134491183.html

Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС

Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС

Ежегодно в Крыму возникает до 150 штормовых предупреждений: очередное, связанное с сильными осадками и вероятностью подтоплений, продолжит действовать в... РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T08:30

2024-01-27T08:30

2024-01-27T08:30

мчс крыма

андрей павлюченко

радио "спутник в крыму"

крымская погода

штормовое предупреждение

крым

совет эксперта

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Андрей Павлюченко – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко – заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Ежегодно в Крыму возникает до 150 штормовых предупреждений: очередное, связанное с сильными осадками и вероятностью подтоплений, продолжит действовать в выходные дни. О том, как обезопасить себя при опасной погоде, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Опасная погода в Крыму"В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. В местах, наиболее подверженных подтоплениям, организуем дежурство наших оперативных групп, в Главном управлении дополнительно развернут оперативный штаб, который организовывает оперативное реагирование на сообщения по линиям 101 и 112", – сказал Павлюченко.По словам представителя МЧС, самые опасные места на полуострове при обильных осадках – территории вблизи русел рек, в том числе пересохших – эти места подвержены подтоплениям. При этом часто они застроены. Кроме того, опасность подстерегает тех, кто игнорирует штормовые предупреждения.Советы спасателяВ первую очередь, в штормовую погоду спасатель не рекомендует выходить на побережье, посещать набережные и берегоукрепительные сооружения. Во-вторых, констатируют крайнюю опасность выхода в горы и лес.Даже если шторм застиг вас дома – необходимо закрыть окна и двери. При подтоплениях одним из самых безопасных мест в доме является чердак или крыша. Если вам необходимо покинуть жилище – обязательно следует отключить газ и электроснабжение, освободить домашний скот и домашних животных."При наличии серьезного штормового предупреждения заранее мы рекомендуем освободить подвалы и цокольные этажи от имущества и продовольствия, подготовить документы, ценности, деньги. В первую очередь необходимо оказать помощь инвалидам, детям и пожилым людям – в опасных ситуациях они подлежат первоочередной эвакуации. На сегодняшний день наши подразделения сосредоточены таким образом, что на территории города мы реагируем за 10 минут, в селах максимум за 20. Поэтому, если вода подошла к дому, рекомендуем занимать верхние этажи, чердаки, сигнализировать о необходимости помощи", – советует Павлюченко.Вода и селевые потокиЕсли вы оказались в зоне селевого потока или в воде, спасатель советует освободится от тяжелой одежды и от любых острых предметов, попытаться выбраться на возвышенность и также подавать сигналы о помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтопленный Севастополь: как спасают дома и животныхУгрозы подтопления поселка под Керчью нет – властиСель сошел на федеральную трассу М-4 "Дон"

https://crimea.ria.ru/20240126/v-krym-idut-moroz-i-sneg--prognoz-fobos-na-vykhodnye-1134488101.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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