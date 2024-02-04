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Шторм идет на Кубань

Шторм идет на Кубань - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Шторм идет на Кубань

Сильный дождь со снегом, грозой и штормовым ветром ожидаются на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней. Региональное управление МЧС находится РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T12:19

2024-02-04T12:19

2024-02-04T12:19

краснодарский край

кубань

штормовое предупреждение

погода

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Сильный дождь со снегом, грозой и штормовым ветром ожидаются на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней. Региональное управление МЧС находится в режиме повышенной готовности, сообщили в ведомстве.Также ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок на реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края, Черноморского побережья от Анапы до Магри, а также в нижнем течении реки Кубань.Для предотвращения возможных последствий непогоды в Туапсинский и Славянский районы направлены аэромобильные группировки.В Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду. В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС Резервные водоемы Севастополя практически переполнены Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах

https://crimea.ria.ru/20240201/voda-ne-speshit-ukhodit-kak-sevastopol-boretsya-s-posledstviyami-pavodka-1134592314.html

краснодарский край

кубань

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2024

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краснодарский край, кубань, штормовое предупреждение, погода, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность