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Шторм идет на Кубань - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Шторм идет на Кубань
Шторм идет на Кубань - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Шторм идет на Кубань
Сильный дождь со снегом, грозой и штормовым ветром ожидаются на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней. Региональное управление МЧС находится РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T12:19
2024-02-04T12:19
краснодарский край
кубань
штормовое предупреждение
погода
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Сильный дождь со снегом, грозой и штормовым ветром ожидаются на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней. Региональное управление МЧС находится в режиме повышенной готовности, сообщили в ведомстве.Также ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок на реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края, Черноморского побережья от Анапы до Магри, а также в нижнем течении реки Кубань.Для предотвращения возможных последствий непогоды в Туапсинский и Славянский районы направлены аэромобильные группировки.В Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду. В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС Резервные водоемы Севастополя практически переполнены Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
https://crimea.ria.ru/20240201/voda-ne-speshit-ukhodit-kak-sevastopol-boretsya-s-posledstviyami-pavodka-1134592314.html
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краснодарский край, кубань, штормовое предупреждение, погода, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), безопасность
Шторм идет на Кубань

Сильный дождь со снегом и штормовым ветром ожидаются на территории Краснодарского края

12:19 04.02.2024
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Сильный дождь со снегом, грозой и штормовым ветром ожидаются на территории Краснодарского края в ближайшие несколько дней. Региональное управление МЧС находится в режиме повышенной готовности, сообщили в ведомстве.
"В течение суток 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля местами в крае ожидается сильный дождь, сильный дождь со снегом, в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 29м/с", - говорится в прогнозе.
Также ожидаются подъемы уровня воды с превышением неблагоприятных отметок на реках и водотоках юго-западной и юго-восточной территории края, Черноморского побережья от Анапы до Магри, а также в нижнем течении реки Кубань.
Для предотвращения возможных последствий непогоды в Туапсинский и Славянский районы направлены аэромобильные группировки.
В Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число ожидаются мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду. В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
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