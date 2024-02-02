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Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода
Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода
Мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду ожидаются в Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число. В этой связи региональное управление МСЧ России объявляет РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T13:57
2024-02-02T13:57
2024-02-02T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду ожидаются в Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число. В этой связи региональное управление МСЧ России объявляет штормовое предупреждение.Кроме того, 5 февраля и ночью 6 февраля на территории полуострова ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС Резервные водоемы Севастополя практически переполнены Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах
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Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода
5 и 6 февраля в Крыму будет действовать штормовое предупреждение – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду ожидаются в Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число. В этой связи региональное управление МСЧ России объявляет штормовое предупреждение.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 5 февраля в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, в горах снег, в южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки," – сказано в сообщении ведомства.
Кроме того, 5 февраля и ночью 6 февраля на территории полуострова ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.
В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
В МЧС призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.
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