https://crimea.ria.ru/20240202/mokryy-sneg-i-shtormovoy-veter--na-krym-nadvigaetsya-opasnaya-pogoda-1134643037.html

Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода

Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Мокрый снег и штормовой ветер – на Крым надвигается опасная погода

Мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду ожидаются в Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число. В этой связи региональное управление МСЧ России объявляет РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T13:57

2024-02-02T13:57

2024-02-02T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Мокрый снег и ветер с порывами до 30 метров в секунду ожидаются в Крыму 5 февраля и в ночь на 6 число. В этой связи региональное управление МСЧ России объявляет штормовое предупреждение.Кроме того, 5 февраля и ночью 6 февраля на территории полуострова ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.В МЧС призывают жителей и гостей полуострова исключить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также ограничить выезды на личном транспорте.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧС Резервные водоемы Севастополя практически переполнены Шторм накрыл Крым: сели, подтопления и сокращенные уроки в школах

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2024

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