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Морской транспорт в Севастополе останавливает движение - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Морской транспорт в Севастополе останавливает движение
Морской транспорт в Севастополе останавливает движение - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Морской транспорт в Севастополе останавливает движение
В Севастополе в понедельник из-за непогоды приостанавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T13:30
2024-02-05T13:30
севастополь
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крымская погода
паромы и катера в севастополе
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник из-за непогоды приостанавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе."Из-за ухудшения погодных условий в 13:30 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.Уточняется, что на конечных остановках будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее в понедельник было остановлено движение катера и парома на Северную сторону Севастополя. По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, а вечером усилится до 20-25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельникОползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережьеТепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, морской транспорт, новости крыма, крымская погода, паромы и катера в севастополе, логистика
Морской транспорт в Севастополе останавливает движение

В Севастополе останавливают работу морского пассажирского транспорта

13:30 05.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник из-за непогоды приостанавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе.
"Из-за ухудшения погодных условий в 13:30 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.
Уточняется, что на конечных остановках будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Ранее в понедельник было остановлено движение катера и парома на Северную сторону Севастополя.
По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, а вечером усилится до 20-25 м/с.
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