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Морской транспорт в Севастополе останавливает движение

Морской транспорт в Севастополе останавливает движение - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Морской транспорт в Севастополе останавливает движение

В Севастополе в понедельник из-за непогоды приостанавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T13:30

2024-02-05T13:30

2024-02-05T13:30

севастополь

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крымская погода

паромы и катера в севастополе

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник из-за непогоды приостанавливают работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском дептрансе."Из-за ухудшения погодных условий в 13:30 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.Уточняется, что на конечных остановках будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Ранее в понедельник было остановлено движение катера и парома на Северную сторону Севастополя. По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, а вечером усилится до 20-25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельникОползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережьеТепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю

севастополь

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