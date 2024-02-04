https://crimea.ria.ru/20240204/teplo-i-dozhdlivo---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-nedelyu-1134647986.html

Тепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю

Тепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Тепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю

Новая неделя в Крыму начнется дождями, в ее середине погода будет солнечной и сухой, но в пятницу жителям полуострова следует снова ожидать осадков. При этом... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T18:18

2024-02-04T18:18

2024-02-04T18:18

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Новая неделя в Крыму начнется дождями, в ее середине погода будет солнечной и сухой, но в пятницу жителям полуострова следует снова ожидать осадков. При этом температура воздуха окажется выше нормативных значений для февраля. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Во вторник короткие дожди - в основном ночью и утром. Температура в темное время суток +2…7, днем +5…10. В среду и четверг Крым окажется под влиянием антициклона - будет преобладать солнечная сухая погода, ночные температуры не ниже +4…9 градусов, дневные до +9…14."С пятницы погода ненадолго испортится, снова вероятны осадки, но в субботу и воскресенье в Крым заглянет гребень антициклона, и опять станет солнечно и сухо, столбики термометров поднимутся до +13 градусов", - продолжает эксперт.В целом вторая половина зимы, по его словам, пройдет под знаком тепла. В Крыму температурный фон на 3-4 градуса превысит многолетние климатические показатели. Однако вероятны осадки и сложные метеоусловия.Читайте также на РИА Новости Крым:Дымящееся море, ливни и штормы: какие аномалии ждут Крым в 2024 годуДля чего на Карадаге установили две новые метеостанции Реки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, новости крыма