https://crimea.ria.ru/20240205/ochen-silnye-osadki-i-veter-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1134687315.html

Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник

Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник

В понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантичечкого циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег,... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T00:01

2024-02-05T00:01

2024-02-05T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантичечкого циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20 м/с, вечером северо-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240204/snegopady-i-silnyy-veter-kak-dorozhniki-kryma-gotovyatsya-k-udaru-stikhii-1134681237.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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