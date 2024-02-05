https://crimea.ria.ru/20240205/ochen-silnye-osadki-i-veter-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1134687315.html
Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник
Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник
В понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантичечкого циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег,... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T00:01
2024-02-05T00:01
2024-02-05T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантичечкого циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20 м/с, вечером северо-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240204/snegopady-i-silnyy-veter-kak-dorozhniki-kryma-gotovyatsya-k-udaru-stikhii-1134681237.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Очень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельник
В Крыму в понедельник дожди, мокрый снег и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. В понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантичечкого циклона вызовет на полуострове ненастную погоду. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в горах -3…+2, днем +7…+12 градусов с понижением к концу дня до +3, в горах 0…+5", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем западный 15-20 м/с, вечером северо-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +9…+11.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью +3...+5, днем +7...+9 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.