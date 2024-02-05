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Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник
Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник
Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T11:09
2024-02-05T11:09
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
керченский пролив
штормовое предупреждение
порт кавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Согласно прогнозу Росгидромета, в ночь на 6 февраля западный ветер усилится до 20-25 м/с, временами будет идти дождь. При этом, видимость хорошая, высота волн 0,5-1,0 м. Температура воздуха +8…+10 градусов, температура воды в море +4…+5 градусов.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 5 февраля 2024 года перевезено 437 899 пассажиров и 253 000 грузовиков. Паромы в общей сложности выполнили 7 378 рейсов, в том числе восемь за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили катер и паромОчень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельникТепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, керченский пролив, штормовое предупреждение, порт кавказ, порт крым, новости крыма, морской транспорт, логистика
Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде

11:09 05.02.2024
 
© РосморречфлотПаром Керченской паромной переправы
Паром Керченской паромной переправы
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"В Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/с, порывами до 22 м/с. Паромная переправа работает по фактической погоде", – сказано в сообщении.
Согласно прогнозу Росгидромета, в ночь на 6 февраля западный ветер усилится до 20-25 м/с, временами будет идти дождь. При этом, видимость хорошая, высота волн 0,5-1,0 м. Температура воздуха +8…+10 градусов, температура воды в море +4…+5 градусов.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 5 февраля 2024 года перевезено 437 899 пассажиров и 253 000 грузовиков. Паромы в общей сложности выполнили 7 378 рейсов, в том числе восемь за последние сутки.
Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.
Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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Ситуация на Керченской переправеКерченская паромная переправаКерченский проливШтормовое предупреждениеПорт КавказПорт КрымНовости КрымаМорской транспортЛогистика
 
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