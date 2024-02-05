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Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник

Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник

Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T11:09

2024-02-05T11:09

2024-02-05T11:09

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Согласно прогнозу Росгидромета, в ночь на 6 февраля западный ветер усилится до 20-25 м/с, временами будет идти дождь. При этом, видимость хорошая, высота волн 0,5-1,0 м. Температура воздуха +8…+10 градусов, температура воды в море +4…+5 градусов.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 5 февраля 2024 года перевезено 437 899 пассажиров и 253 000 грузовиков. Паромы в общей сложности выполнили 7 378 рейсов, в том числе восемь за последние сутки.Услугами переправы могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту.Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили катер и паромОчень сильные осадки и ветер: погода в Крыму в понедельникТепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделю

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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