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Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм
Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм
Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T16:06
2024-02-05T16:31
погода
кубань
штормовое предупреждение
новости
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС.Спасатели советуют не купаться в штормовую погоду, соблюдать правила безопасности и следить за погодой. Тем, кто в шторм оказался в воде, рекомендуют не тратить силы на борьбу с волнами и действовать следующим образом:"С приближением волны начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь продвинуться на ее гребне как можно дальше. Как только волна уйдет, нужно расслабиться и ждать следующую добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из- под вас. оказавшись на суше, сразу же ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас назад в море".По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет ненастную погоду и в Крыму. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, а вечером усилится до 20-25 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Морской транспорт в Севастополе останавливает движениеСнегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихииРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
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Новости
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погода, кубань, штормовое предупреждение, новости, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм

Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края

16:06 05.02.2024 (обновлено: 16:31 05.02.2024)
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС.
"Ночью 5-6 января ожидается усиление западного ветра до 25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров", - сказано в сообщении спасателей.
Спасатели советуют не купаться в штормовую погоду, соблюдать правила безопасности и следить за погодой. Тем, кто в шторм оказался в воде, рекомендуют не тратить силы на борьбу с волнами и действовать следующим образом:
"С приближением волны начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь продвинуться на ее гребне как можно дальше. Как только волна уйдет, нужно расслабиться и ждать следующую добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из- под вас. оказавшись на суше, сразу же ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас назад в море".
По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет ненастную погоду и в Крыму. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, а вечером усилится до 20-25 м/с.
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