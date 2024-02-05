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Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм
Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм
Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС. РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T16:06
2024-02-05T16:06
2024-02-05T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края в ночь с 5 на 6 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС.Спасатели советуют не купаться в штормовую погоду, соблюдать правила безопасности и следить за погодой. Тем, кто в шторм оказался в воде, рекомендуют не тратить силы на борьбу с волнами и действовать следующим образом:"С приближением волны начинайте энергично работать руками и ногами, стараясь продвинуться на ее гребне как можно дальше. Как только волна уйдет, нужно расслабиться и ждать следующую добравшись до берега, выходите на него только после того, как гребень волны уйдет из- под вас. оказавшись на суше, сразу же ухватитесь за что-нибудь крепкое, чтобы следующая волна не утащила вас назад в море".По информации крымского гидрометцентра, в понедельник атмосферный фронт глубокого Атлантического циклона вызовет ненастную погоду и в Крыму. Ожидаются дожди, переходящие вечером в мокрый снег, днем в южных, центральных, восточных районах и в горах ожидаются очень сильные осадки. В Севастополе западный ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с, а вечером усилится до 20-25 м/с. Читайте также на РИА Новости Крым:Морской транспорт в Севастополе останавливает движениеСнегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихииРеки в Крыму взяты под усиленный контроль МЧС из-за угрозы новых паводков
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РИА Новости Крым
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погода, кубань, штормовое предупреждение, новости, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Трехметровые волны и сильный ветер - на Кубань надвигается шторм
Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края
16:06 05.02.2024 (обновлено: 16:31 05.02.2024)