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Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии
Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии - РИА Новости Крым, 04.02.2024
Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии
На дорогах Крыма круглосуточно дежурят более 50 единиц спецтехники для очистки и обработки дорожного полотна, в случае ухудшения погодных условий будут... РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T13:12
2024-02-04T13:12
ситуация на дорогах крыма
крымавтодор
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На дорогах Крыма круглосуточно дежурят более 50 единиц спецтехники для очистки и обработки дорожного полотна, в случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".Как отметили в "Крымавтодоре", в случае ухудшения погоды привлекаются дополнительные силы и средства, до 120 единиц техники.Запаса противогололедных реагентов и материалов для посыпки дорожного полотна достаточно, добавили в пресс-службе.По данным синоптиков, 5 февраля и в ночь на 6 число в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Кроме того, ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧСРемонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионыШторм идет на Кубань
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РИА Новости Крым
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крымавтодор, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, транспорт, логистика, дороги крыма, крым, новости крыма
Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии

Более 50 единиц спецтехники дежурят на дорогах Крыма в связи с предстоящими снегопадами

13:12 04.02.2024
 
© КрымавтодорОбледенение дорог
Обледенение дорог
© Крымавтодор
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На дорогах Крыма круглосуточно дежурят более 50 единиц спецтехники для очистки и обработки дорожного полотна, в случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".
"На круглосуточном дежурстве постоянно находится спецтехника, на данный момент это 51 единица. Этой ночью был снег на Ангарском перевале, дорожная поверхность была обработана, там на дежурстве сейчас находятся три единицы техники", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в "Крымавтодоре", в случае ухудшения погоды привлекаются дополнительные силы и средства, до 120 единиц техники.
Запаса противогололедных реагентов и материалов для посыпки дорожного полотна достаточно, добавили в пресс-службе.
По данным синоптиков, 5 февраля и в ночь на 6 число в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Кроме того, ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.
В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.
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