https://crimea.ria.ru/20240204/snegopady-i-silnyy-veter-kak-dorozhniki-kryma-gotovyatsya-k-udaru-stikhii-1134681237.html

Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии

Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии - РИА Новости Крым, 04.02.2024

Снегопады и сильный ветер: как дорожники Крыма готовятся к удару стихии

На дорогах Крыма круглосуточно дежурят более 50 единиц спецтехники для очистки и обработки дорожного полотна, в случае ухудшения погодных условий будут... РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T13:12

2024-02-04T13:12

2024-02-04T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. На дорогах Крыма круглосуточно дежурят более 50 единиц спецтехники для очистки и обработки дорожного полотна, в случае ухудшения погодных условий будут привлечены дополнительные силы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе предприятия "Крымавтодор".Как отметили в "Крымавтодоре", в случае ухудшения погоды привлекаются дополнительные силы и средства, до 120 единиц техники.Запаса противогололедных реагентов и материалов для посыпки дорожного полотна достаточно, добавили в пресс-службе.По данным синоптиков, 5 февраля и в ночь на 6 число в Крыму ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В южных, центральных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Кроме того, ожидается усиление юго-западного, с переходом на северо-западный ветра до 25-30 м/с, в южных районах и горах – до 35 м/с.В ведомстве предупреждают о вероятности увеличения количества ДТП, возможных нарушениях транспортного сообщения, затруднениях движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.Читайте также на РИА Новости Крым:Погодная опасность: что делать при шторме и подтоплении – советы МЧСРемонтные работы идут на основных трассах из Крыма в новые регионыШторм идет на Кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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