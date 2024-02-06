Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света
Последствия ночного шторма в Крыму и новый прогноз
10:35 06.02.2024 (обновлено: 10:44 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу. РИА Новости Крым - о ситуации в регионе.
Ситуация в Ялте
Из-за сильного дождя и ветра на автомобильной дороге Ялта - Севастополь зафиксировано падение деревьев на проезжую часть, сообщил утром во вторник глава крымского минтранса Николай Лукашенко. "Крымавтодор" ночью ликвидировал последствия непогоды, однако водителей просят быть внимательными.
Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, в городе продолжает бушевать ветер - порывы достигают 32 м/с. При этом коммунальщики устраняют последствия ночной стихии.
"Всего по линии ЕДДС поступило 217 обращений от горожан. В основном о поваленных деревьях и конструкциях, отсутствии электроэнергии. Нарушений водоснабжения нет, газоснабжение также осуществляется в штатном режиме, однако есть случаи повреждений сетей в результате упавших деревьев – службы проводят обследования", - написала Павленко в своем ТГ-канале.
© Telegram Галина Огнева
В Алуште напора ветра не выдерживали даже опоры освещения
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В Алуште напора ветра не выдерживали даже опоры освещения
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина Огнева
Причем как старые, так и относительно новые
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Причем как старые, так и относительно новые
© Telegram Галина Огнева
В городе упало множество деревьев
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В городе упало множество деревьев
© Telegram Николай Лукашенко
На дороге Ялта-Севастополь упавшие деревья перекрыли движение
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На дороге Ялта-Севастополь упавшие деревья перекрыли движение
© Telegram Николай Лукашенко
© ТГ-канал Янина Павленко
Деревья ломало и выворачивало с корнем
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Деревья ломало и выворачивало с корнем
© ТГ-канал Янина Павленко
Непогода в Алуште
"В Алуште сохраняются неблагоприятные погодные условия. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, ликвидируют последствия обильных осадков и ветра, прошедшего ночью 6 февраля", - сообщила глава алуштинской администрации Галина Огнева в своем Telegram-канале.
Всего в ночь на 6 февраля штормовой ветер повалил в городе 17 деревьев, уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города. Учреждения здравоохранения и образования работают штатно.
Работа водного транспорта
Принимая во внимание погодные условия в настоящее время на линии Порт Крым - порт Кавказ осуществляют паромную переправу два больших парома - "Лаврентий" и "Мария", сообщает республиканский Оперштаб. К утру 6 февраля штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.
В Севастополе из-за непогоды утром остановили работу морского пассажирского транспорта. Однако к этому времени работа паромов и катеров восстановлена.
Штормовое предупреждение
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся.
По данным МЧС России по Крыму, штормовое предупреждение на юге полуострова продолжает действовать. 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22-27 м/с. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
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