https://crimea.ria.ru/20240206/nochnaya-stikhiya-v-krymu---povaleny-desyatki-derevev-abonenty-bez-sveta-1134717093.html

Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света

Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Ночная стихия в Крыму: повалены десятки деревьев, абоненты без света

В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась... РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T10:35

2024-02-06T10:35

2024-02-06T10:44

погода в крыму

крымская погода

общество

крым

новости крыма

галина огнева

янина павленко

николай лукашенко

минтранс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134716611_0:495:960:1035_1920x0_80_0_0_2cc8dacaa59edd83855ec1b8ca892a69.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В ночь на 6 февраля в Крыму разбушевалась непогода, из-за сильного ветра на Южном берегу полуострова повалены десятки деревьев, в Ялте часть абонентов осталась без электроэнергии, утром морской транспорт Севастополя приостанавливал работу. РИА Новости Крым - о ситуации в регионе.Ситуация в ЯлтеИз-за сильного дождя и ветра на автомобильной дороге Ялта - Севастополь зафиксировано падение деревьев на проезжую часть, сообщил утром во вторник глава крымского минтранса Николай Лукашенко. "Крымавтодор" ночью ликвидировал последствия непогоды, однако водителей просят быть внимательными. Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, в городе продолжает бушевать ветер - порывы достигают 32 м/с. При этом коммунальщики устраняют последствия ночной стихии."Всего по линии ЕДДС поступило 217 обращений от горожан. В основном о поваленных деревьях и конструкциях, отсутствии электроэнергии. Нарушений водоснабжения нет, газоснабжение также осуществляется в штатном режиме, однако есть случаи повреждений сетей в результате упавших деревьев – службы проводят обследования", - написала Павленко в своем ТГ-канале. Непогода в АлуштеВсего в ночь на 6 февраля штормовой ветер повалил в городе 17 деревьев, уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города. Учреждения здравоохранения и образования работают штатно.Работа водного транспортаПринимая во внимание погодные условия в настоящее время на линии Порт Крым - порт Кавказ осуществляют паромную переправу два больших парома - "Лаврентий" и "Мария", сообщает республиканский Оперштаб. К утру 6 февраля штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет. В Севастополе из-за непогоды утром остановили работу морского пассажирского транспорта. Однако к этому времени работа паромов и катеров восстановлена. Штормовое предупреждениеПо прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. По данным МЧС России по Крыму, штормовое предупреждение на юге полуострова продолжает действовать. 6 февраля в южных районах Крыма и в горах сохранится северо-западный ветер 22-27 м/с. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает аэропорт Сочи после непогоды и задержки рейсовСочи под ударом стихи - последствия непогоды и прогнозОползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, общество, фото, крым, новости крыма, галина огнева, янина павленко, николай лукашенко, минтранс крыма