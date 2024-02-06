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Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Рейд в Севастополе снова открыт
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T08:58
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севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
новости крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.Морской пассажирский транспорт в городе остановили из-за неблагоприятных погодных условий в 5.30 утра вторника.По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, новости крыма, транспорт
Рейд в Севастополе снова открыт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение

08:58 06.02.2024 (обновлено: 09:01 06.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Уважаемые пассажиры️! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Морской пассажирский транспорт в городе остановили из-за неблагоприятных погодных условий в 5.30 утра вторника.
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
 
СевастопольПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаМорской транспортНовости КрымаТранспорт
 
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