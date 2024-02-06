https://crimea.ria.ru/20240206/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1134714220.html
Рейд в Севастополе снова открыт
Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Рейд в Севастополе снова открыт
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T08:58
2024-02-06T08:58
2024-02-06T09:01
севастополь
паромы и катера в севастополе
северная сторона
морской транспорт
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.Морской пассажирский транспорт в городе остановили из-за неблагоприятных погодных условий в 5.30 утра вторника.По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, новости крыма, транспорт
Рейд в Севастополе снова открыт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение
08:58 06.02.2024 (обновлено: 09:01 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Уважаемые пассажиры️! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Морской пассажирский транспорт в городе остановили из-за неблагоприятных погодных условий в 5.30 утра вторника.
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.
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