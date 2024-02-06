https://crimea.ria.ru/20240206/reyd-v-sevastopole-snova-otkryt-1134714220.html

Рейд в Севастополе снова открыт

Рейд в Севастополе снова открыт - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Рейд в Севастополе снова открыт

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T08:58

2024-02-06T08:58

2024-02-06T09:01

севастополь

паромы и катера в севастополе

северная сторона

морской транспорт

новости крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.Морской пассажирский транспорт в городе остановили из-за неблагоприятных погодных условий в 5.30 утра вторника.По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, северная сторона, морской транспорт, новости крыма, транспорт