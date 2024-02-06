https://crimea.ria.ru/20240206/nepogoda-ostanovila-katera-i-parom-v-sevastopole-1134712767.html

Непогода остановила катера и паром в Севастополе

Непогода остановила катера и паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Непогода остановила катера и паром в Севастополе

В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T06:33

2024-02-06T06:33

2024-02-06T06:37

морской транспорт

севастополь

паромы и катера в севастополе

новости крыма

логистика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Уточняется, что на конечных остановках - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.

https://crimea.ria.ru/20240205/sochi-pod-udarom-stikhi---posledstviya-nepogody-i-prognoz-1134706384.html

севастополь

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2024

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морской транспорт, севастополь, паромы и катера в севастополе, новости крыма, логистика, общество