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Непогода остановила катера и паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Непогода остановила катера и паром в Севастополе
Непогода остановила катера и паром в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Непогода остановила катера и паром в Севастополе
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T06:33
2024-02-06T06:37
морской транспорт
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости крыма
логистика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Уточняется, что на конечных остановках - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.
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РИА Новости Крым
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морской транспорт, севастополь, паромы и катера в севастополе, новости крыма, логистика, общество
Непогода остановила катера и паром в Севастополе

В Севастополе из-за непогоды не ходит морской пассажирский транспорт

06:33 06.02.2024 (обновлено: 06:37 06.02.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПамятник Затопленным кораблям в Севастополе
Памятник Затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Из-за неблагоприятных погодных условий морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на конечных остановках - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
По прогнозу крымского гидрометцентра, во вторник Крым еще будет находиться в зоне холодного фронтального раздела атлантического циклона. Местами пройдет дождь, в горах с мокрым снегом, днем осадки постепенно прекратятся. Ветер ночью западный, северо-западный 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, в южных районах и в горах до 35 м/с.
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Морской транспортСевастопольПаромы и катера в СевастополеНовости КрымаЛогистикаОбщество
 
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