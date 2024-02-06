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Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024
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Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник
Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник
Во вторник утром переправа работает по фактической погоде, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Во вторник утром переправа работает по фактической погоде, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Также в ведомстве отметили, что в настоящее время керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет.С момента возобновления работы Керченской переправы переправлено 438 362 пассажира и 253 350 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 386 рейсов, в том числе, за минувшие сутки – восемь рейсов.Услугами паромной переправы имеют право воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковушки – по транспортному переходу через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.В минувший понедельник Керченская паромная переправа работала по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейд в Севастополе снова открытТепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделюДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
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керченская паромная переправа, порт кавказ, порт крым, новости крыма, транспорт, крым, керчь, кубань
Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник

Керченская паромная переправа работает во вторник по фактической погоде

09:12 06.02.2024 (обновлено: 09:20 06.02.2024)
 
© РосморречфлотПаром Мария на Керченской паромной переправе
Паром Мария на Керченской паромной переправе
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Во вторник утром переправа работает по фактической погоде, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 6 февраля ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, видимость хорошая, высота волн 0,7-1,2 м, температура воздуха +10…+12 градусов, температура воды в море +5…+6 градусов", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что в настоящее время керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет.
С момента возобновления работы Керченской переправы переправлено 438 362 пассажира и 253 350 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 386 рейсов, в том числе, за минувшие сутки – восемь рейсов.
Услугами паромной переправы имеют право воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковушки – по транспортному переходу через Керченский пролив.
Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
В минувший понедельник Керченская паромная переправа работала по фактической погоде.
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