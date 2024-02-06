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Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник

Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Небольшой дождь: как работает Керченская переправа во вторник

Во вторник утром переправа работает по фактической погоде, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T09:12

2024-02-06T09:12

2024-02-06T09:20

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Во вторник утром переправа работает по фактической погоде, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.Также в ведомстве отметили, что в настоящее время керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет.С момента возобновления работы Керченской переправы переправлено 438 362 пассажира и 253 350 грузовых автомобилей. Всего паромы выполнили 7 386 рейсов, в том числе, за минувшие сутки – восемь рейсов.Услугами паромной переправы имеют право воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы. Остальные грузы следуют по сухопутному маршруту через новые регионы, легковушки – по транспортному переходу через Керченский пролив.Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.В минувший понедельник Керченская паромная переправа работала по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейд в Севастополе снова открытТепло и дождливо - прогноз погоды для Крыма на неделюДорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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